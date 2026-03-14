Александър Дончев: Очаква се хлябът да поскъпне с 10 - 20%, а млечните продукти - с 5 - 10%
"Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква", заяви председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България Александър Дончев в ефира на NOVA.
Индикации за предстоящо поскъпване имало от хлебопроизводителите и от млекопреработвателите. Причината е както цените на горивата, така и на електрическата енергия. Всичко това оскъпява разходите за транспорт и за склад.
Дончев очаква хлябът да поскъпне с 10 - 20%, а млечните продукти - с 5 - 10%.
Още по темата
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
09:15
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
13.03
"Иран иска отмъщение за загубената кръв": Моджтаба Хаменей направи първото си официално изявление
12.03
Нова публикация на бившата първа дама предизвика реакции и спекул...
22:54 / 13.03.2026
Бойко Борисов: Кметовете на ГЕРБ са едно от най-големите ни преди...
22:24 / 13.03.2026
Тошко Йорданов: Няма партия, която е в управлението, на която поп...
22:11 / 13.03.2026
