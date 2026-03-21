ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Димитров: Електоратът на Радев е всичко друго, но не и прогресивен
©
Експертът открои грешки в кампанията на бившия президент: "Господин Радев излезе по-късно на терена. Дълго време мълча. Дълго време кри програма, кри името на формацията си. Ако сега излезем на улицата, едва ли повече от 3-4% от хората ще ни кажат как е името на формацията му. Това е проблем. Забелязвам едно натрупване на грешки, които, за съжаление, могат да му изиграят лоша шега в последния момент".
Той разкритикува и избора на име за формацията на Радев: "Името не кореспондира нито със самия генерал Радев, нито с неговия потенциален електорат. Думата "прогресивна", може да се каже за Кирил Петков и неговата формация с Асен Василев. Може да се каже за Крум Зарков дори, но Румен Радев е по-консервативен. Ядрото на неговия електорат са военните, службите за сигурност, бившите подръжници на БСП. Този електорат е всичко друго, но не и прогресивен".
Димитров определи представянето на програмата на "Прогресивна България" като закъсняло, добре брандирано, добре организирано, с много хора, показващо
заявка за управление.
Още по темата
/
Теодор Славев: Борбата за третото място и броят на партиите в 52-ото НС са основните интриги, очаквам активност над 50-60%
10:07
ИРПС: Държавата ще финансира някои политически участници за изборите с над 310 хил. евро за медийни пакети
08:09
Дечев: Образувани са 45 досъдебни производства, свързани с изборни нарушения, на предните избори за същото време са били 4
20.03
Още от категорията
/
Община Шабла за намерените мъртви птици на Северното Черноморие: Не трябва да се пипат и да се местят заради опасност от зараза
10:34
Енергийният министър: Длъжни сме да гарантираме, че нито един клиент няма да плати повече от това, което е използвал
20.03
Екипите за унищожаване на невзривени бойни припаси от Сухопътните войски повишиха подготовката си
20.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.