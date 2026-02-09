ЗАРЕЖДАНЕ...
Александър Бубиа, "Антиспекула": Поскъпването продължава с пълна сила
Буквално сме залети от сигнали през последния месец - получили сме над 1000 и няколкостотин сигнала от граждани. Това каза модераторът на платформата Александър Бубиа в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.
"Най-често се среща поскъпване във фризьорски салони, в автомивки, платени паркинги, най-вече също така услуги, за които се заплаща с автомат за монети.Тук влизат автомивки на самообслужване, платени паркинги, кафемашини, където директно търговци завишават цените от 1 лев на 1 евро, от 2 лева на 2 евро и така нататък", подчерта гостът.
Той отбеляза и поскъпване на лекарствата в последния месец, видимо освен от официалните данни, които веригите аптеки са длъжни да публикуват, но и от единични сигнали на граждани, като увеличението се усеща най-вече при противосърбежните препарати – антихистамини, както и анестетиците, които поскъпват с 4% за същия този период. Противовъзпалителните продукти и локалните продукти за ставни и мускулни болки поскъпват с 1,7%.
От направените от "Антиспекула“ сравнения на средните цени във всички вериги, които по Закона за еврото трябва да публикуват ценовите си листи, от 28 декември спрямо 6 февруари, се вижда, че поскъпването продължава, каза гостът и посочи, че оцетът поскъпва с 3,5%, рибата, и прясна и замразена, поскъпва с около 2%, солта поскъпва с близо 2%, спагетите, олиото, яйцата.
"Продължава и още по-силно да се усеща поскъпването при плодовете и зеленчуците, като лимоните поскъпват с 13%, от 4,7% на 5,3%. Тук става наистина въпрос за един месец от края на декември до началото на февруари. Лукът поскъпва с 4%, ябълките с 1,7%, бананите с 3%, краставиците са се качили 3 пъти. Цената на олиото, цената на млякото, на сирената в България е с над 20% над средноевропейските цени, за което поне според мен обективна икономическа предпоставка не се вижда.“, отбеляза Бубиа.
Той даде пример с голяма търговска верига в София, където цената на краставиците вече достига 10 лева на килограм. За сравнение, в началото на юни месец, цената на килограм е била 3,50 лева, т.е. се вижда тройно покачване.
"Поскъпването продължава с пълна сила. Най-вече се усеща през последния месец в сектора на услугите. Изключително много ме фрапираха сигнали за това как в редица училища, не само в София, но и в цялата страна, почти двойно поскъпват цените на билетите за ученически стол, където учениците да се хранят", каза модераторът на "Антиспекула" и посочи, че сравнено с цените в Нидерландия, цените в България са по-евтини, но сравнявайки доходите на двете страни, ясно се вижда, че цените на услугите са доста по-високи у нас, като цените в двете държави сериозно се доближават. "Цените в България продължават да бъдат една идея по-високи, което отново подчертавам дебело, като когато направим сравнението с доходите, въобще не изглежда толкова нормално, колкото се опитват да ни го представят“.
"Хубавата новина през последния месец, макар и частично е, че депутатите най-накрая приеха, макар и само на първо четене, закона за контрол на цените "Антиспекула", който предвижда мерки за контрол на цените. Това са тавани на цени, пределни надценки - при основните храни, при стоките от първа необходимост, мобилните оператори, банковите такси, лекарствата, горивата, и все още имат време преди да излязат в предизборна ваканция да довършат започнатото", каза още Александър Бубиа.
