ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Александра Петрова: Липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран
Във всеки етап от развитието си човешкото същество има нужда от знания и обяснения за процесите. Когато няма обяснение за дадени процеси, тогава се намесва свръхестественото, обясни психологът. "Това говори доста лошо за нашето общество, защото липсата на знания води до всякакви вярвания и склонност човек да бъде манипулиран“, добави тя.
Уроките са залегнали много дълбоко в народопсихологията ни, защото при нас дуализмът е много силно застъпен. "Нашето общество е много дуалистично и в това отношение е много незряло, защото черно-бялото мислене е характерно за много ранната детска възраст. Едно общество, което е толкова дуалистично и толкова първично във вярванията си, не е осмислило вярата напълно. Това не е случайно, защото години наред българското общество е живяло в процес, в който вярата като пристан, като опора, като осмисляне и знание за самата вяра е била много потисната“, обясни Александра Петрова.
По думите й суеверията и пророчествата са силно прораснали в нас. "Когато човек е в криза, разчитал е на такива процеси, те понякога стават ритуали – изпълнява определени действия, които го карат да бъде по-сигурен“, поясни психологът.
Многото информация невинаги означава повече знания, отбеляза Петрова. "А просто поглъщане на информация, която не се осмисля. Когато човек прескача много бързо през редовете информация или визуализация на информацията, той много лесно става манипулируем, ако не си зададе правилните въпроси и не потърси правилните източници. Затова в днешно време хората вярват във всичко. Свръхестественото може да се намеси навсякъде – култът към зодиите, към астрологията. Вярата в свръхестественото е свързана с невежество“, обясни тя.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: