|Александра Джандева: Професионалистите в по-зряла възраст са също толкова любопитни, гъвкави и адаптивни, колкото всички останали
"За мен след майчинството да избера нов път и кариера в областта на дигиталния маркетинг беше много трудно решение с много фактори. Трябваше да се съобразя най-вече с липсата на време, с много компромиси. Но в крайна сметка ето, четири години по-късно мисля че бих го направила отново с една малка разлика – бих си поставила по-реалистични цели. Представях си, че нещата ще се случат много бързо, но то просто не става така. Всяко нещо има нужда от време да се натрупа опит, идеите да узреят, човек да се усъвършенства, както във всяка нова професия,“ сподели тя и добави, че изборът на дигиталния маркетинг се е оказал много уместно решение, защото всеки бизнес има нужда от инструментите и от възможностите, които човек може да усвои покрай дигиталния маркетинг.
Всеки нов бизнес започва с проучвания, бизнес план и добре да се обмисли и прецени какво е търсенето и от какво има нужда пазарът. "Това предварително домашно трябва да се случва в една много спокойна и осъзната атмосфера. Най-важната част е да си напишем домашно по-качествено и да намерим среда, в която да се развиваме и която да ни подкрепя.“ Средата според нея е изключително важна за получаване на реална обратна връзка от хора, които са на тяхното ниво или малко по-напред, ще получат въпроси, които ще им помогнат да усъвършенстват това, което правят, да решат проблема си. Затова според нея е важно всеки да намери средата си и да бъде не само пасивна част от тази общност, а да бъде проактивен и предприемчив човек.
Възрастта според нея няма значение, опитът е най-важен, каза още Джандева. "Професионалистите в по-зряла възраст са също толкова любопитни, гъвкави и адаптивни, колкото всички останали, че даже понякога и още повече, защото имат стимул, имат знания.“ Разковничето е човек да продължава да учи през целия си живот, тъй като реалността е такава, че не трябва да спираме, добави още тя. Човек трябва винаги да е готов за сериозни промени, защото "вероятността, ако сте на 40+ да се пенсионирате в почти различна сфера от това, което в момента работите, е голяма.“
