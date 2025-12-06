ЗАРЕЖДАНЕ...
Алекс е шофьорът, летял с 300 км/ч, избяга обаче в Дубай
Страховитите практики на младия мъж, който често се величае, че кара бясно и прави опасни дрифтове с пилене на гуми в населени места, станаха новина по всички канали. Най-честно е забелязван в района на кв. "Хаджи Димитър" и кв. "Левски" около бул. "Владимир Вазов".
Младенов сам публикува скандалните видеа в социалните мрежи, където парадира с висок стандарт на живот и лъскавия си автомобил. Именно със своя "Мерцедес" младежът развива животозастрашаващи скорости, които по чудо не са завършили с нечия смърт.
След като безотговорните му прояви бяха разкрити от Иван Владимиров, администратор на групата "Катастрофи в София", Младенов е отпрашил за Дубай. Той е бил открит в телефонен разговор от органите на реда, а пред властите младият мъж заявил, че ще се завърне в България през януари.
Очаква се тогава да му бъде връчена глоба в размер на 3000 лв., а книжката му ще бъде отнета за период от една година. Това е максималното наказание, предвидено от закона за дрифт, тъй като скоростта от 300 км/ч във видеото не може да бъде доказана.
Справка в Търговския регистър показва, че младият мъж е собственик на фирма за електронна търговия. Младенов управлява онлайн магазин, чиято дейност е свързана с разработване на софтуер и консултиране в областта на информационните технологии.
Клиповете му предизвикаха вълна от обществено недоволство, а организации и сдружения, които водят дългогодишни битки срещу войната по пътищата, настояха за спешна промяна в НК за подобен вид пътни прояви.
19-годишният Алекс Сергеев Младенов обича да парадира с висок стандарт на живот, често се снима с часовници, пури и скъпи автомобили, пише "Труд news".
valen
преди 21 мин.
Слязъл от помаклъка и станал столичанин. Браво на резачето. Като се върне обратно към Змеица да пасе кравите на дъртия помак.
Павел Стоев
преди 47 мин.
Пръдльо,нали си мъжкар бе,що бягаш сега? Разбираш ли каква е разликата,а-мъжкаритенстоят и отговарят за постъпките си-пръдльовците се осерат и избягат! Пълно е с такива-осрани!
