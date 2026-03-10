ЗАРЕЖДАНЕ...
Алберта Алкалай: Нашето общество е в дефицит на култура на паметта
©
На днешния ден отбелязваме 83 години от спасяването на 50 000 български евреи. Почитаме и паметта на 11 304 евреи от Вардарска Македония и Беломорска Тракия, които биват депортирани и загиват в нацистките концлагери.
"Спомените на моите прадеди са смесени. С голямо огорчение си спомнят за онези години, но в същото време и с особено умиление към всички жестове на съпричастие и на милосърдие от страна на техни близки, съседи, колеги. Точно в такива драматични и съдбовни моменти човек може да покаже колко голяма е неговата човечност. В крайна сметка такава е и човешката история – драматична, многопластова и многозначна“, допълни Алберта Алкалай.
Примерът на достойните българи, които преди 83 години не са се поколебали да жертват социалното си положение, а някои и живота си, трябва да бъде помнен. "Само чрез паметта можем да осъзнаем и ужаса, и подвига на смелостта, и човечността. Трябва да се повтаря, трябва да се пази и помни, защото новите поколения се образоват от TikTok и от социалните мрежи, където много често информацията е фалшива. Това е урокът на съвестта – да покажем, че щом тогава това е било възможно, то може да бъде възможно и в бъдеще. Във всеки един от нас е програмирано да бъде почтен, достоен и смятам, че ако този урок го дадем на идните поколения, сме си свършили работата“, заяви Алкалай.
По думите й българският народ винаги е бил толерантен, силно емпатичен и съпричастен към болката на другия. "Подадохме ръка и на украинските бежанци, които бягаха от войната в Украйна, сега сърцата ни са отворени за всеки, който страда. Надявам се със силата на дипломацията тези бомби да заглъхнат и по някакъв начин да се нормализира нашето общество и езикът на омразата, защото преди бомбите и концлагерите всичко е започнало с езика на омразата“, припомни Алберта Алкалай.
Още от категорията
/
Международен анализатор: Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима
22:06
Цветан Цеков: Районът на Персийския залив е на едни от най-големите производители за торове в света
20:38
Инвеститор: Не вкарвайте 250 000 евро собствени пари в имот, по-добрият ход е правилното финансиране
20:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.