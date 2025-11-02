Новини
Албена, пострадала при ралито край Варна, вече е извън опасност за живота и се възстановява
Автор: Вилислава Ветренска 16:24Коментари (0)56
© Фейсбук
Албена Станчева, пострадала тежко при катастрофата по време на планинското изкачване "Аладжа Манастир", вече е извън животозастрашаващо състояние и отново има надежда. 

Благодарение на бързите действия и професионализма на лекарите във Варна, нейният живот беше спасен, пише във Фейсбук бащата на починалата 12-годишна Сияна - Николай Попов.

"Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата на планинското изкачване "Аладжа Манастир“, вече е много по-добре.

Животът ѝ е извън опасност. Въпреки че никога няма да бъде същият, Албена ще може отново да се грижи за своето малко момиченце.

Вследствие на катастрофата Албена загуби крака си и поради тази причина продължава лечението си в болницата във Варна.

Благодаря на лекарите, които буквално спасиха живота ѝ.

Когато се свърза с мен, едно от първите неща, които ми каза, беше:

"Ако знаех и някой ми беше казал колко е опасно на това място, никога нямаше да стоя там.“

Аз съм сигурен в това. Затова ви помолих да не съдите младото момиче.

Смятам, че има изключително сериозни пропуски в организацията на събитието и прокуратурата има още доста работа с организаторите.

За да може да води пълноценен живот, Албена ще има нужда от модерна протеза за загубения си крак. Както и от средтсва за рехабилитация и лечение", пише още Николай Попов.

Дарителска сметка:

Банка ДСК

Титуляр: Албена Стоянова Станчева

IBAN: BG59STSA93000032187314

BIC: STSABGSF

Валута: BGN

