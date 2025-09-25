Актуализираха Националния план за въвеждане на еврото

© Фокус Със свое решение правителството прие актуализация на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Той е създаден с цел управление на организацията на въвеждането на еврото у нас, като в него са описани основните направления и дейности, които следва да се предприемат, както и взаимодействията между институциите в рамките на този процес.



Целта на промените е осъвременяване на текстовете на Плана предвид приемането на 8 юли 2025 г. на трите правнообвързващи акта от Съвета на Европейския съюз, които регламентират присъединяването на България към еврозоната. Документът е адаптиран към промените в Закона за въвеждане на еврото в Република България, обнародвани в "Държавен вестник“ на 8 август 2025 г. Отразен е и постигнатият напредък по техническата подготовка за въвеждане на еврото в страната ни.



Основните промени в документа са свързани с периода и правилата на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите, информираността на гражданите по време на периода на двойно обращение, мерките за предотвратяване на необоснованото покачване на цените във връзка с преминаването към еврото, както и свързаните с това правомощия на контролните органи и ефективност на административнонаказателните разпоредби.



Преди настоящето правителствено решение, проектът на Плана беше одобрен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната на заседанието му, проведено на 28.08.2025 г.