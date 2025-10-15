Активът на ГЕРБ в Разлог не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България

© Днес проведох открита приемна с граждани и членове на ГЕРБ в Разлог. На срещата присъстваха десетки жители от общината, сред които и кметовете на селата Баня, Бачево, Годлево, Добърско, Долно Драглище и Елешница. Това съобщи в профила си във Facebook народният представител от ГЕРБ Иван Герчев.



"Разговорите бяха конкретни - за проблемите на хората, нуждите на населените места и реалните очаквания към държавата. Обсъдиха се пътища, инфраструктура, финансиране на общински проекти и необходимостта от последователност в решенията на национално ниво. ПП ГЕРБ поема отговорност да държи държавата функционираща. Хората в Разлог показаха ясно – очакват работа, яснота и стабилност“, допълва той.



Активът на ПП ГЕРБ счита, че състоянието на организацията е добро, но не препоръчва избори, защото това ще доведе до пореден дисбаланс в развитието на България.



"В община Разлог ПП ГЕРБ е най- силната партия и не се бои от избори, работим в името на просперитета на страната ни“, категоричен е Герчев.