Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
Автор: Георги Кирилов 13:03Коментари (0)54
©
илюстративна снимка
Знаете ли какво да правите, когато стане ПТП и вие сте участник? Опитайте да си отговорите преди да прочетете текста надолу. Съветите идват от интернет групата "Аз на пътя - научи ме да шофирам", а "Фокус" ги счита за добри и ви ги предоставя.

ПТП е всичко от това, че сте забърсали колата с чантата и сте оставили драскотини, до напълно смачкани превозни средства без оцелели. ПТП-тата се разделят на леки - изключително и само с материални щети, обикновено драскотини по брони, закачено огледало, дреболии, които лесно се отстраняват.

Средни - това е когато има по-сериозни материални щети, превозните средства може да не са в движение, но щетите остават материални. Тежки - когато превозните средства са силно увредени и има ранени и/или загинали.

Какво трябва да направите веднага след ПТП?

1. Да обезопасите мястото на ПТП! Това ви е приоритет, защото ако е тъмно, зад завой или на опасно място, има вероятност да последва вторичен удар от прииждащо друго превозно средство, което не знае, че сте там. И това може да доведе до по-тежки последствия. Използвате светлоотразителения триъгълник на достатъчно голямо разстояние за да се вижда, сложете си светлоотразителната жилетка (дори и през деня), пуснете аварийните светлини на колата, а ако е през нощта - може да ползвате и фенерчето на телефона да се опитате да помагате на шофьорите да ви забелязват /това по ваша преценка/.

2. Да се уверите, че всички във вашата кола са здрави, наред и са в адекватно състояние.

3. Позвънете на 112, ако катастрофата включва превозно средство, което не е в движение, имате съмнения, че другият участник не е адекватен/редовен, нямате съгласие кой е виновен.

4. Снимайте всичко така, както е в момента! И снимате номерата на колите. ДКН на колата се води държавна собственост, не частна, вие сте на обществено място и имате право да заснемате и номера и всичко около него. Освен когато птп е станало на частна собственост - там вече е различно (примерно паркинга на мола) и се водите по правилата за частната собственост.

5. Ако превозните средства са в движение - преместете ги за да не пречите на трафика и най-малкото, за да не ви отнесе някой. Не запушвайте лента/платното ако катастрофата е лека. Не само, че пречите на трафика, но сте и предпоставка за повторно ПТП.

6. Ако сте се разбрали и няма пострадали и превозните средства са в движение - пишете двустранен протокол, като задължително се обадете на 112 за да се запише, че е имало птп и кой е виновен. Внимавате как попълвате протокола, превозно средство А е на виновния! Протоколът за ПТП обикновено го дават застрахователите при сключване на застраховка с тях.

7. Ако има пострадали, загинали, превозните средства не са в движение, повече от 2 автомобила сте се ударили, има кола с чужда регистрация, има разлети течности (различни от вода), няма къде да преместите колите безопасно и създавате тапа, има съмнение за нередовен водач - задължително чакате пътна полиция да пристигне и да установи какво се случва и кой е виновен.

8. До идването на пътна полиция - НЕ правите ремонти по колите, НЕ пиете алкохол/приемате наркотици. Ако е на магистралата - седите зад мантинелата (колкото и да не се прави това и масово да се седи а пътното платно). Стараете се да сте на място, на което да сте в безопасност!

Какво следва след като вече имаме нужните документи от ПТП?

В 7 дневен срок от настъпване на ПТП сте длъжни да уведомите застрахователя на виновния с всички документи от ПТП, а ако имате каско и решите да ползвате него - да уведомите вашия застраховател. По този начин щетата ще се регистрира правилно, навреме и няма да ви бъде отказано плащане заради изпуснати срокове.

Най-добрата битка за намаляване на ПТП е с превенция! Колкото по-добра превенция има, заедно с адекватен контрол - толкова по-малко ПТП ще настъпват и още по-малко тежки ПТП ще има. Но ПТП се случва, това не трябва да ви отказва от шофирането, а трябва да ви направи бдителни, да мислите стъпки напред - къде трябва да отида и да реагирате спрямо това, да наблюдавате околните участници в движението и да се съобразявате с тях и да се пазите от тях, както и да пазите тях!

Важно е да си знаете задълженията, но и правата!






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
Отбелязване на Деня на Независимостта
Серия от трусове в Турция
Природни стихии
Зима 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: