Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Автор: Вилислава Ветренска 07:43
Как ще се преизчисляват заплатите в евро?

Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.

Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.

Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.

13.08.2025 Асоциацията на банките – всичко за кредитите след влизането в еврозоната
12.08.2025 Галина Стоева: Никой търговец няма право да продава лекарства над пределната цена
12.08.2025 Еврото кара българите да инвестират в имоти
12.08.2025 Обсъдиха какви ще са ефектите от еврото върху природните ресурси и туризма 
12.08.2025 Здравният министър: MedicinePrice ще покаже, че няма спекулации, цените на лекарствата няма да се променят заради еврото
12.08.2025 Ако търговецът трябва да върне 5,50 евро, но няма дребни и реши да върне 10,50 лв., ще ощети клиента
Тия по картата в евро. А кешът как? :-))))
