|Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.
Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.
Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.
Виж още:
