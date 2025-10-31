Ако разпределим златните резерви на страната, на всеки българин ще се паднат малко над 6 грама

© Към юли 2025 г. България разполага със златни резерви в размер на 42,93 тона или 1,380 млн. тройунции. Това означава, че на глава от населението се падат по 6,39 грама или две монети от благородния метал. Това става ясно от доклад на BestBrokers за държавите с най-големи златни резерви на глава от населението и текущата им стойност на база данни от Световния съвет по златото (World Gold Council - WGC) от октомври.



По-рано този месец стана ясно, че Българската народна банка е закупила 66 хил. тройунции злато на международните пазари, макар че от инстутицията не уточняват кога е закупено златото, както и точната пазарна цена.



През тази година златните резерви по света достигат паричен еквивалент от 4,11 трлн. евро към 29 октомври, увеличавайки се с 40,43% от края на 2024 г. Цените на златото започнаха да се покачват рязко през 2024 г., тъй като централните банки и инвеститорите се обръщаха към жълтия метал като безопасно убежище заради нарастващото геополитическо напрежение и икономическата несигурност, пише investor. Докато някои държави ускориха покупките на злато за укрепване на резервите си, други се възползваха от високите цени, като продадоха значителни количества.



Златни резерви на глава от населението



САЩ, въпреки че държи най-големите общи резерви, заема едва 12-то място по злато на глава от населението - 23,4 грама на човек. Това е еквивалентно на 0,75 тройунции злато на човек или почти осем малки златни монети. Монетите, използвани за сравнението, съдържат по 0,1 тройунции и тежат около 0,11 тройунции (3,39 г).



Швейцария притежава седмия по големина златен резерв в света, но когато се вземе предвид населението от около 9 млн. души, страната заема първо място по злато на глава от населението – почти 116 грама (3,7 тройунции) на човек. С други думи, всеки швейцарски гражданин би могъл теоретично да притежава около 37 малки златни монети - най-високият показател на глава от населението в света.



Ливан е втори по злато на глава от населението с около 16 малки златни монети на човек, следван от Италия и Германия, всяка със около 13 монети по 0,1 унция на гражданин. Това е изненадващ резултат, тъй като нито една от тези страни не е увеличавала значително резервите си от десетилетия. Катар също е сред страните с висок дял - 115,2 тона злато, еквивалентно на около 12 монети на човек, както и Португалия (382,66 тона) и Франция (2437 тона), всяка с около 12 монети на човек.



Други страни със значителни резерви на глава от населението включват Сингапур и Нидерландия - по около 11 монети на човек, а Австрия - 10 монети на човек. 11-то място заема карибският остров Аруба, който с 3,11 тона злато и население от 108 хил. души превъзхожда САЩ по злато на глава от населението.