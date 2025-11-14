ЗАРЕЖДАНЕ...
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
©
В момента в МВР има 6080,5 вакантни длъжности, като повече от половината от тях са за служители със средно образование – хората, които формират оперативния гръбнак на министерството и ежедневно поддържат обществения ред, реагират на инциденти и изпълняват задачи на първа линия.
На този фон в публичното пространство упорито се лансира тезата, че пенсионираните служители трябва да бъдат изведени от системата. Подобно твърдение не само че е лишено от логика, но крие сериозни рискове. Ако всички, които вече са упражнили правото си на пенсия, бъдат освободени, кадровият недостиг ще нарасне до близо 8000 души.
Това повдига въпроса как при такъв недокомплект може да се гарантира сигурността на държавата и обществото. Кой ще обезпечава ежедневните патрули, когато част от структурите и сега работят на ръба на възможностите си? Как ще се реагира при масови мероприятия, спортни събития, протести или кризи, ако на терен липсват хиляди униформени? И още – кой ще обучава новоназначените кадри, ако именно най-опитните служители бъдат отстранени от системата? Имат ли АМВР и ЦСПП реален капацитет да подготвят толкова голям брой нови служители за кратък период?
На тези въпроси не отговарят онези, които настояват за административно "подмладяване“, без да предлагат работещи решения или стратегическа визия. Реалността е, че системата на МВР се крепи на професионализма, опита и мотивацията на хората вътре в нея. Изключването на опитните служители не може да бъде наречено реформа, а по-скоро представлява риск за националната сигурност.
Вместо да се говори за "изхвърляне“ на служители с дълъг стаж, е необходимо да се постави фокус върху ефективното използване на техния професионален капацитет, върху създаването на реални възможности за хоризонтално кариерно развитие и върху ускореното попълване на вакантните места чрез мотивиране на младите кадри. Докато системата продължава да губи служители, а решенията се заменят с популистки лозунги, основният въпрос остава неизменен: кой ще гарантира сигурността утре, ако днес прогоним тези, които я осигуряват?
Източник: Фондация "Общество и сигурност"
Още по темата
/
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнителни 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:27
Нинова: Минимумът за един месец, за да живее нормално един човек, е 1540. Колко пенсионери получават такива пари?
13.11
Цветан Симеонов: Недопустимо е да се увеличават заплати в бюджетния сектор, при условие, че бизнесът е крайно натоварен
13.11
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13.11
Още от категорията
/
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се лекуват в чужбина на разноски на Касата
13:58
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
13:00
Гуцанов: Справянето с демографската криза трябва да е приоритет не само на България, но и на Европа
11:56
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
10:47
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Анонимен
преди 5 мин.
Само малоумници като вас може така да расъждават
Анонимен
преди 45 мин.
Наглост до мозъка на костите. Що за идиотщина. Като искат да работят да не се пенсионират. Заплата плюс пенсия равно на 10000 лева. И това ако не е гьонсуратлък. И всичко това заради прасето и Тиквата,да ги пазят.само бунт и масови протести.
Анонимен
преди 2 ч. и 4 мин.
Всички пенсионери и с ТЕЛК решения трябва да бъдат освободени до края на 2025 година! Младежи кандидастват за полицай но няма места! Пълен абсурд е това!
Анонимен
преди 3 ч. и 33 мин.
До колкото съм се обръщал към МВР съм срещал некадърност, мързел и охрана на явно политически и икономически интереси. Нула! Повече не считам за удачно да занимавам МВР с престъпления и нарушения
Анонимен
преди 3 ч. и 41 мин.
Пълни глупости! МВР е на първо място в ЕС по брой на служители на глава от населението. И би обясняват, че не трябвало да съкращават, а да назначават още.
Чичо Ичо
преди 4 ч. и 11 мин.
Ако всеки започне да си изпълнява съвестно работата въобще няма да се усети липсата им. В структурите предимно се имитира дейност и затова се получава измамно недостиг на кадри като се затлачват преписки и умишлено се разтъкават разследвания. Липсата на контрол и финансова заинтересованост са основните причини за имитирането на дейност.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.