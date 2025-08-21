Новини
Ако летите към Гърция - имайте търпение
Автор: Илиана Пенова 13:52Коментари (0)53
©
Подчертавайки предизвикателството на гръцките летища да управляват ефективно увеличения трафик през пиковия летен сезон и недостига на персонал, нискотарифната авиокомпания Ryanair отправи оплакване, в което се казва, че повече от 2000 нейни пътници са претърпели закъснения само в сряда, пише 

Kathimerini.

Обвинявайки Европейската комисия, че не е успяла да се справи с повтарящите се проблеми с недостига на персонал по летищата и призовавайки за реформа на европейската система за контрол на въздушното движение (РВД), ирландският превозвач заяви, че 5000 от неговите полети и 900 000 пътници са претърпели "несправедливи закъснения“ поради "лошо управление“ и недостиг на персонал в контрола на въздушното движение на гръцките летища между 1 януари и 20 август тази година.

"Неприемливо е пътниците да продължават да страдат от смущения в работата на контролните органи поради повтарящ се недостиг на персонал в цяла Европа и – днес – поради поредното смущение, този път в Атина, което забави 12 от нашите полети и над 2000 пътници“, се казва в изявление.

Жалбата на Ryanair идва часове след като Eurocontrol, гражданско-военната организация за европейска авиация, показа в седмичния си доклад за управлението на въздушното движение, че Гърция е отговорна за 12% от закъсненията в блока в периода 4-10 август, като по-голямата част от тях се дължат на контрола на въздушното движение в Атина. Организацията добави, че капацитетът/персоналът на контрола на въздушното движение са отговорни за 80% от всички закъснения по маршрута във Франция, Испания, Германия и Гърция през същата седмица, като метеорологичните условия са причина само за 14%.

Проблеми на международното летище в Атина сериозно засегнаха и гръцкия превозвач Aegean Airlines, който използва столицата като свой основен хъб. Около 38% от закъсненията на пристигащите му полети се дължат на забавяне в Атина, което подчертава напрежението върху най-натовареното летище в Гърция по време на пиковия туристически сезон

