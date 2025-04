Ако имате мигрена, може и да развивате едно от тези алергични заболявания

© Алергични заболявания като атопичен дерматит, астма, алергичен ринит и алергичен конюнктивит са свързани със значително повишен риск от мигрена. Това сочи систематичен преглед и мета-анализ, обхващащ 14,9 милиона участници в Азия, Европа и Северна Америка на Xuqing Huang от афилиираната болница на Hangzhou Normal University в Hangzhou, Китай.



Проучването е публикувано в International Archives of Allergy and Immunology, информира Medscape.



Според резултатите е установена значима връзка между алергичните заболявания и риска от мигрена (коефициент на вероятност [OR], 1,52; 95% CI, 1,40-1,65).



Сред анализираните алергични състояния алергичният ринит показва най-силна връзка с мигрена (OR, 2,16; 95% CI, 1,43-3,24). Коефициентите за мигрена са повишени в по-малка степен при атопичен дерматит (OR = 1,27), астма (OR = 1,49) и алергичен конюнктивит (OR = 1,74), пише medicalnews.bg.



"Тези констатации предлагат на клиницистите актуализирани доказателства, които подчертават повишения риск от мигрена при пациенти с алергични заболявания“, пишат изследователите.