Ако днес не се доредихте, касите на БНБ ще работят извънредно и следващата събота
Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ще извършват единствено следните операции:
• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
Работно време на касите с клиенти:
от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:
• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
• Размяна на монети и банкноти в левове.
Работно време на касите с клиенти:
от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
