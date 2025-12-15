ЗАРЕЖДАНЕ...
Акция: Задържаха седем лица от организирана престъпна група, един от тях е началникът на столично РПУ
© Булфото
По думите му са иззети различни вещества като марихуана, кокаин и синтетични наркотици и вещи, които ще бъдат приобщени като доказателства по делото. В това число финансови средства от порядъка на десетки хиляди евро и златни ценности.
"Бяха привлечени като обвиняеми седем лица като участници в организирана престъпна група за извършени тежки умишлени престъпления. Две от тези седем лица са ръководители на ОПГ-то. Престъпленията са от типа на палеж, подкупи и разпространение на наркотици вещества. Същите от тези са задържани за срок от 72 часа. Наказанията поотделно за тях са от 3 до 10, от 3 до 12 и 5 до 15 години лишаване от свобода", поясни още Вълков.
Изпратено е искане до МВР от директора на СДВР Любомир Николов за отстраняване на всички служители, взели участие в престъпната група.
Той обяви, че единият от тези лица е началникът на Пето РПУ в София. "Неговият професионален опит предполага той да има особени знания в методите и способите, които ние използваме при разкриване на престъпления от подобен характер", допълни Николов.
Още по темата
/
Задържаха полицейски шеф
12.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Още от категорията
/
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
13:01
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
11:41
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.