Акад. Христо Григоров: Ръката, която БЧК подава на хората в нужда, е много силна

© Трябва да кажа отново едно голямо "Благодаря“ на стотиците доброволци на БЧК, на служителите, на обикновените хора, които се притекоха на помощ на пострадалите от наводненията, както и на държавните институции, които действаха изключително оперативно. Успяхме да помогнем на много хора. Това каза председателят на Българския червен кръст акад. Христо Григоров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той призова отговорните институции за превантивни мерки срещу подобни бедствия, които са резултат от човешка небрежност и неспазване на правилата. "Къде бяха ръководителите, къде бяха институциите? Кой върху реката да се строи?“, попита акад. Григоров.



Силата на доброволците от БЧК е в единството, заяви той. "Ние сме заедно с вас, медиите, с обикновените хора, с държавните институции, с корпоративния бизнес, който много помага. Затова ръката, която БЧК подава на хората в нужда, е много силна. Изправя хората и ги връща с надежда, че не са самички“, заяви акад. Григоров.



147 години вече БЧК подпомага бедстващите и нуждаещите се. "Да бъдеш доброволец означава да имаш голямо сърце. Доброволецът е човек, стъпил на едни здрави основи, сложени от неговите предци, защото доброволчеството в крайна сметка е възпитание“, добави Христо Григоров.



В края на октомври БЧК започва раздаването на пакети с хранителни и хигиенни пакети. Помощите ще достигнат до 630 000 нуждаещи се в 320 пункта в страната. Това се случва с помощта на европейска структура, поясни акад. Григоров.



"Списъците ги получаваме от Агенцията за социално подпомагане. Това е една изключително тежка, но много необходима програма, защото тя помага на хората. На 23 октомври в Благоевград социалният министър ще открие програмата, ще даде необходимите разяснения и ще започнем да я изпълняваме“, обясни председателят на БЧК.



Всеки може да получи повече информация за кампанията на БЧК на телефон 02 4928549.