На 24 април се отбелязва Международният ден в памет на жертвите на арменския геноцид, извършен от Османската империя.Геноцидът на арменците е тема табу. Моите баба и дядо са преживели нещо толкова страшно, че не са искали да говорят, дали и заради себе си, вероятно и заради наследниците си. На много голяма възраст разбрах за тази ужасяваща част от историята. Това каза психологът и гещал терапевт Ахавни Халваджиян в предаванетона"Арменският народ и държава в момента и в последните години го преживяват отново и отново. И някак си някакво огромно безразличие носи усещането, че са сами и това е ужасно", коментира тя.По думите ѝ Турция, правителството там и институциите, продължават да отричат станалото, което е общоизвестен факт.Според психолога хуморът на арменците е техен защитен механизъм. "Това е добър начин за оцеляване. "Този прословут и така обичан арменски хумор е може би един добър начин за оцеляване и справяне, като нямаш изход и когато буквално нямаш никаква власт да запазиш живота си", подчерта Ахавни Халваджиян.Тя категорично заяви, че историята е длъжница на арменците. "историята е нещо доста абстрактно и както знаем се пише от победителите. И мисля, че трябва да си свършим работата - да говорим за това", каза психологът."Очевидно хорат имат кратка памет. Да си припомним онази голяма мъдрост, че който не помни историята, я повтаря", посочи Халваджиян.