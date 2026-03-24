Ахавни Халваджиян: Хуморът на арменците е техен защитен механизъм
Геноцидът на арменците е тема табу. Моите баба и дядо са преживели нещо толкова страшно, че не са искали да говорят, дали и заради себе си, вероятно и заради наследниците си. На много голяма възраст разбрах за тази ужасяваща част от историята. Това каза психологът и гещал терапевт Ахавни Халваджиян в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС.
"Арменският народ и държава в момента и в последните години го преживяват отново и отново. И някак си някакво огромно безразличие носи усещането, че са сами и това е ужасно", коментира тя.
По думите ѝ Турция, правителството там и институциите, продължават да отричат станалото, което е общоизвестен факт.
Според психолога хуморът на арменците е техен защитен механизъм. "Това е добър начин за оцеляване. "Този прословут и така обичан арменски хумор е може би един добър начин за оцеляване и справяне, като нямаш изход и когато буквално нямаш никаква власт да запазиш живота си", подчерта Ахавни Халваджиян.
Тя категорично заяви, че историята е длъжница на арменците. "историята е нещо доста абстрактно и както знаем се пише от победителите. И мисля, че трябва да си свършим работата - да говорим за това", каза психологът.
"Очевидно хорат имат кратка памет. Да си припомним онази голяма мъдрост, че който не помни историята, я повтаря", посочи Халваджиян.
Още от категорията
/
Адвокат: Често жените, които се представят като клиенти на съответния лекар, са просто снимки на хубави жени, взети от интернет
11:50
Празникът на бабека и виното, на лопуша и на свинските уши са само малка част от кулинарните събития, които предстоят
07:50
Проф. Тодор Кантарджиев: Ако едно дете не е ваксинирано, може да има ужасни случаи на късни усложнения от прекарана инфекция - възпаления на мозъка
23.03
