ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Адвокатът на служителите на ДАИ: Не са искали подкуп, единият от шофьорите на Роби Уилямс е бил неадекватен
"В България трябва да действа презумпцията за невиновност. На практика в публичното пространство клиентите ми са вече осъдени", твърди пред bTV адв. Емануил Йорданов.
Според него тук има много оскъдни доказателства - показанията на шофьорите. Сигналът е подаден от управителя на търговското дружество, което организира концерта и неясно защо в едно от постановленията си прокурорът по делото е написал, че този човек бил очевидец, а той не е очевидец на нищо.
Служителите на ДАИ отричат това, за което ги обвиняват. "Нямаме доказателства, но чакаме да ги съберат", коментира адвокатът.
В неделя шофьорите бяха разпитани в сградата на бившия специализиран съд. "Тогава аз се опитах да ги питам какъв е проблемът и какво нарушение са допуснали, за да може да им се иска подкуп. И тримата твърдяха, че не са извършили никакви нарушения", твърди адв. Йорданов.
Не съм склонен да коментирам въпроса защо са спрени тировете. След получена информация, адвокатът още в неделя поискал на тези трима шофьори да бъдат назначени медицински експертизи, които да установят дали някои от тях е ползвал наркотици. "Особено единият е бил сериозно неадекватен", твърди адвокатът.
Адвокатът твърди, че служителите на ДАИ, неговите клиенти, не са взели пари от шофьорите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 21
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
МРРБ изплати на Община Благоевград над 2,8 млн. лева
12:32 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: