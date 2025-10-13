Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не уличават клиента ми

© "Показанията му не уличават клиента ми. Линията на всички свидетели е една и съща – "миналата година на неустановени дата и място едно лице от екипа на кмета ми поиска подкуп". Това заяви в ефира един от адвокатите на Благомир Коцев. Според Николай Владимиров не трябва да се правят спекулации със самоличността на тайния свидетел по делото. Единственото, което се знае, е, че той е рускоговорящ, подчерта пред NOVA юристът.



Припомняме, че кметът на Варна Благомир Коцев е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Съдът в морската столица отхвърли искането му мярката му за неотклонение да бъде променена на по-лека и той остава в ареста. Мотивите на магистратите остават непроменени спрямо предишните решения – според съда няма опасност варненският кмет да се укрие, но съществува реален риск да извърши ново престъпление. От позицията си на кмет Коцев има достъп до документи, свързани с разследването, което според съда налага запазване на строгата мярка.



Новият елемент в процеса е разпитът на защитен свидетел с тайна самоличност. Той е чуждестранен инвеститор, който поискал да остане анонимен заради опасения за живота си. Прокуратурата посочва, че инвеститорът разполага с документи за три проекта, но последните разрешителни се бавели. Според разказа му от екипа на Коцев му било обяснено, че за всеки комплект документи трябвало да предостави по 20 хил. лв.