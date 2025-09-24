ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат за новите правила и глоби по пътищата: Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш
Според юриста се наблюдава тенденция за по-безопасно пътно поведение на водачите след въвеждане на новите правила за средна скорост.
"Все още има пролуки и възможност да се измъкнеш – по-малко от 10% са засечените отсечки от магистралите. Ако обаче има повече контролни точки, през по-малко разстояние, тогава вече няма да има този риск. А и това се касае за цялата пътна мрежа", каза още Тодоров. Новите активни локации за засичане на средна скорост у нас са 38.
"Има над 1000 камери на ТОЛ управлението. Трябва да се направи така, че тези два механизма да работят заедно и в синхрон – това би имало огромен ефект", каза още той. Тодоров определи идеята за санкции на чуждестранните водачи като движение в правилна посока.
"Ако говорим за санкциониране на водач, който не е гражданин на европейския съюз, процедурата се затруднява – връчването на самата глоба и комуникацията след това. Ние алармираме за този проблем от години – проблем е също и че в момента глобите, които се предвиждат за нарушение на средна и на моментна скорост, са еднакви", каза още Тодоров. По думите му ограниченията на скоростта по скоростни пътища и магистрали е достатъчна, но е редно и водачите да се съобразят с пътните условия и със състоянието на управляваните от тях автомобили, за да бъде сведен до минимум рискът от настъпване на произшествия.
