Адвокат обясни защо законово 10,00 лв. ще бъдат 5,11 евро, а 5,99 лв. – 3,06 евро

© Предстоящият преход от лева в евро на 1 януари 2026 г. предизвиква все още много въпроси и тревоги, но рамката е замислена да бъде организационна, а не драматична, категоричен е адвокат Мартин Костов от юридическа кантора "Имаш право".



Курсът е твърдо фиксиран на 1 евро = 1,95583 лева, двойното обозначаване на цените е от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., а януари 2026 г. е месецът на паралелно двойното обращение на двете валути в брой, обяснява той.



Адвокат Костов допълва, че целта на законодателя е финансовата и правна приемственост да пазят потребителя и да дават предвидимост на бизнеса, без изкуствени надценки и без "скрити" такси, оправдавани с валутната смяна. Ако се спазват датите и се прилага математическото закръгляване с пълната точност на курса, както и се поддържа прозрачност на етикетите и боновете, преходът става рутинна задача, а не повод за притеснение. Именно така трябва да четем закона – като инструкция за спокойна работа, при която организационната дисциплина носи повече полза от всякакъв импровизиран "героизъм". И колкото по-рано се подготвим, толкова по-незабележим ще бъде моментът, в който левът ще остане зад нас.



Правната рамка накратко



Основните нормативни правила на прехода са в Закона за въвеждането на еврото в Република България (ЗВЕРБ), който фиксира курса, урежда двойното обозначаване и едномесечното двойно обръщение в брой, като поставя в центъра принципа, че превалутирането не трябва да поставя потребителя в по-неблагоприятно положение. Въвежда се правна приемственост: левовите суми по договори, цени и сметки от датата на въвеждането се считат за евро по фиксирания курс, без прекратяване на правоотношения и без изискване за анекси по презумпция.



Механизмът на преобразуване е еднозначен и математически: делим по 1,95583 с пълната числова точност, закръгляме до втория знак по общото правило и не допускаме "удобни" корекции нагоре под претекст за визуална симетрия. Контролът върху прилагането е разпределен между компетентните органи и е подчинен на реда на ЗАНН, което гарантира едновременно дисциплина на пазара и процесуални права при санкции.



Хронограма на прехода



От 8 август 2025 г. започва задължителното двойно обозначаване на цените към потребители и продължава до 8 август 2026 г., като междувременно до 8 октомври 2025 г. действа превантивен период за техническо внедряване на ъпдейти в касови апарати, фискални принтери и ERP системи. Между 1 и 31 януари 2026 г. левът и еврото са едновременно законни платежни средства при плащания в брой, а от 1 февруари 2026 г. кешът е само в евро, докато банковият обмен на левове е без такса в първите шест месеца и безсрочно безплатен в БНБ.



Фиксираният курс и закръгляването



Курсът 1 € = 1,95583 лв. не подлежи на интерпретации и се прилага с всичките пет знака след десетичната запетая, което е ключът към финансовата неутралност на превалутирането. След делението резултатът се закръгля до втория знак по общото правило – под 5 надолу, 5 и нагоре – нагоре – като максималната разлика е половин евроцент и статистически се компенсира в серия от покупки. Така се отрязва практиката на "естетически" надценки, маскирани като техническо пренасяне в евро, и се защитава както потребителят, така и коректният търговец.



Примерната аритметика служи не за любопитство, а за контрол: 10,00 лв. стават €5,11, а 5,99 лв. – €3,06, защото смятаме върху 1,95583, а не върху закръглени производни. Въвеждането на еврото не е повод за нова такса "конверсия" или за премълчани корекции на крайни цени, тъй като законът изрично не допуска подобно заобикаляне на принципа на приемственост.



Фактуриране и ДДС: преходни казуси



Аванс, получен в левове през декември 2025 г. за доставка през януари 2026 г., не се "переиздава", а се отчита по реда на ЗВЕРБ: левовата сума се счита за евро по фиксирания курс, като документите след датата на въвеждане се издават в евро. Правилото важи и за частични доставки и корекции—математиката следва курса, не обратното."



Декларациите по ДДС за декември 2025 г. са в левове, а за януари 2026 г.—в евро. Прагове и лимити се прилагат в евро съгласно нормативните изменения; избягвай "превода" им на ръка. Счетоводната политика следва да посочи EUR като валута на представяне от 01.01.2026 г.



Двойно обозначаване на цените



Двойното обозначаване е огледалото на прозрачността: цените към потребители се изписват едновременно в левове и евро, една до друга, с еднаква четливост и без визуални капани, за да може всеки да види преобразуването "на живо". Касовият или системният бон към потребителя посочва общата сума в двете валути и изрично изписва официалния курс, което превръща касовата бележка в инструмент за проверка, а не само в документ за плащане.



Онлайн режимът не е второстепенен: продуктовите страници и кошницата в електронните магазини показват левова и еврова цена паралелно и без подвеждане, за да е еднакво ясно както на витрината, така и на екрана. Документът, който регистрира плащането към потребителя, отразява общата сума в две валути и курса, а фактурите от 1 януари 2026 г. се издават в евро, като двойното обозначаване при тях не е задължително. Така потребителят разполага с пълната картина, а търговецът – с ясно доказателство за спазване на нормите.



Точно защото двойното обозначаване е видима защита, то дисциплинира и конкурентната среда: необосновано отклонение се вижда мигновено и подлежи на санкция, докато коректното поведение се "възнаграждава" с доверие. Правилото не е временна декоративна рамка, а мост между навиците в левове и новата валута, който остава достатъчно дълго, за да се премине безопасно.



Наред с общото правило за двойни цени законът признава 'твърдите' технически пречки: корици на книги и учебници с отпечатани левови стойности, таксиметрови апарати и други уреди с тарифни индикации, както и ценови табла на горива. За тях са предвидени специфични срокове, за да се избегне неразумна подмяна на тиражи или хардуер "на пожар", без това да размива принципа—към крайните потребители информацията трябва да остава ясна, сравнима и недвусмислена.



Плащания в брой през януари и правилото за ресто



През януари 2026 г. търговецът приема в брой левове, и евро, но връща ресто в евро, за да навлезе бързо новата валута и да се изтегли левовата наличност без напрежение. Връщане на ресто в левове е допустимо само при обективна временна липса на евро и не може да се превръща в устойчив модел на работа, защото така се обезсмисля логиката на прехода. От 1 февруари 2026 г. в кеш остава само еврото, което затваря периода на паралелно обръщение.



Практичната страна на касата не е дреболия: търговецът има право да откаже приемането на повече от петдесет монети в една транзакция, поради което е разумно "бурканите със стотинки" да се внесат в банка навреме. Банкоматите са пренастроени централизирано да изплащат евро от 1 януари 2026 г., а обменът в банки е без такса през първите шест месеца, така че снабдяването с кеш не бива да се превръща в повод за опашки.



Банкови сметки, депозити и кредити



На 1 януари 2026 г. всички сметки в левове се превалутират служебно и безплатно по фиксирания курс, без промяна на IBAN, освен обозначението за евро, като за клиента процесът практически е незабележим. Тегленията и внасянията в брой след тази дата са само в евро, а наличност от 1000 лв. естествено става €511,29 без каквато и да е комисиона "за еврото" или друг изкуствен разход. Кредитите и лизингите продължават при същите условия, като главницата и вноските се преизчисляват по курса и се закръгляват до евроцент, без промяна в лихвите и сроковете.



Доходи: заплати, пенсии и социални плащания



Доходите на физически лица се изплащат в евро от датата на въвеждането, като законът предвижда специална защита срещу намаляване заради закръгляването след делението по 1,95583. Ако чистата сума би паднала с евроцент, тя се повишава до най-близкия евроцент, за да не възникне финансово ощетяване "само заради еврото". Преизчисляването се прави служебно от платците, без да се изискват нови трудови договори или индивидуални анекси.



Правната приемственост действа и при осигурителните и социалните плащания, като компетентните институции извършват преизчисляването и уведомяват бенефициерите за новите стойности. По този начин техническата точност се съчетава с предвидима социална защита, а преходът остава невидим за получателя.



Договори и абонаменти: приемственост, а не предоговаряне



Договорите в левове – за наем, телекомуникации, доставки и абонаменти – продължават да действат, като левовите суми се четат като евро по курса от датата на въвеждането, без прекъсване на правоотношенията. Не е необходимо подписване на анекси "за да минем на евро", освен ако страните доброволно не искат да закръглят суми или да модернизират клаузи по деловесни съображения. Валутната смяна сама по себе си не е юридическо основание за разваляне, изменение или предсрочна изискуемост.



Обмен на левове в брой: срокове и места



Първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото (насрочено за 1.01.2026 г.) всички банки обменят левови банкноти и монети без такса; след този срок банките могат да въведат такса и до 12-ия месец са длъжни да продължат услугата, след което могат и да я преустановят. Българската народна банка обменя левове в евро безсрочно, безплатно и в неограничен размер. "Български пощи" ЕАД обменят без такса само в населени места без банков офис/клон, като за първите 6 месеца лимитът е до 1000 лв. на ден, а за 1000–10 000 лв. е нужна предварителна заявка 3–5 работни дни в обявени пощенски клонове (над 10 000 лв. не се обменят). След шестия месец пощите могат да въведат такса, а след 12-ия месец – да прекратят услугата.



Предварителна заявка при банки е законово необходима при суми над 30 000 лв. на ден за една транзакция (най-малко 3 работни дни), включително когато обменът е свързан с внасяне по сметка; при пощите заявката важи за 1000–10 000 лв. на ден. Обменът се извършва при спазване на ЗМИП/ЗМФТ.



Няма обективна причина за "щурм" в първите дни на януари: през целия януари тече период на двойно обращение (1 месец), през който левовите банкноти и монети са законно платежно средство; при плащане в брой търговецът връща ресто изцяло в евро (или изцяло в левове, ако няма достатъчна наличност в евро). От същата дата банкоматите раздават само евробанкноти.



Важно за монетите: през периода на двойно обръщение търговецът може законосъобразно да откаже приемане на повече от 50 броя левови монети (вкл. стотинки) в една транзакция.



Онлайн търговия и дигитални услуги



Правилата за двойни цени важат с еднаква сила онлайн и офлайн, поради което продуктовите страници и кошницата показват левова и еврова цена паралелно и без подвеждане от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. Документът, който регистрира плащането към потребителя, изписва общата сума в две валути и официалния курс, докато фактурите от 1 януари 2026 г. се издават в евро и не са задължени да дублират валутите. Това е важно не само за прозрачността пред клиента, но и за доказването на съответствие при проверка.



Платежната инфраструктура преминава на евро от 1 януари 2026 г., затова е препоръчително търговците да проверят настройките на платежните интеграции, за да избегнат нежелани автоматични конверсии. Банковите сетълменти и картовите преводи се извършват в евро, което елиминира вътрешните курсови разлики и улеснява счетоводното приключване. Онлайн търговецът печели по-чисти процеси, а потребителят – по-прозрачна крайна сума.



Там, където предложенията не са насочени към български потребители, специфичните изисквания за двойно обозначаване по правило не се прилагат, но масовият случай на електронна търговия за местния пазар следва режима без изключения. Юридическият смисъл е да се осигури еднаква защита независимо от канала на продажба, за да не възникват "сиви" зони между витрина и екран.



Финален извод на адвоката



Преходът към еврото не е юридически лабиринт, а последователност от проверими стъпки: фиксиран курс 1 € = 1,95583 лв., математическо закръгляване до евроцент, двойни цени за една календарна година и едномесечно паралелно обращение в брой с ресто в евро. Когато цените са изписани паралелно и четливо, бонът носи и двете валути с курса, а системите и екипът са подготвени, рискът от грешки и санкции пада до минимум, а доверието на клиента става най-силният ни актив.