Адвокат на Благомир Коцев: В записите от СРС няма нищо уличаващо

© Няма документирана от СРС среща между свидетеля по делото срещу Благомир Коцев и бивш заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата, подала сигнала - Пламенка Димитрова. В записите няма нищо уличаващо срещу моя клиент. Ще подадем ново искане за преразглеждане на мярката на неотклонение "задържане под стража" на кмета. Това каза един от защитниците на кмета на Варна Благомир Коцев - адвокат Николай Владимиров пред NOVA.



Според адвоката кметът не иска да стъпва в общината, ако мярката му бъде изменена в по-лека, за да не се твърди, че влияе на разследването. Но това не означава, че той няма намерение да се върне на поста, когато делото приключи.



"Станахме свидетели на два напълно неоснователни отвода по делото. Няма предвидена такава хипотеза в НПК - да се чувстваш неудобно от общественото мнение и да не свършиш работата, за която ти плащат. Така че просто прехвърлиха "горещия картоф" на следващия. СРС са използвани по повод обвиняемите лица и един свидетел - Диан Иванов, като за пръв път в четвъртото заседание съдът се позова на 1-2 изречения от записите, които не касаеха г-н Коцев и общинските съветници. В началото разследването е било насочено и срещу Иванов", разкри Владимиров.



Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като турски опозиционни кметове, ако не напусна ПП



По думите му няма доказано вземане или даване на суми от страна на Диан Иванов. "Няма данни и за даване на пари на ръка на общинаря Николай Стефанов, които да са стигали до партията ПП през кмета на Варна. Диан Иванов вече е действащ адвокат, вписал се е преди дни в колегията във Варна. Той е депозирал изрична молба до прокуратурата да бъде разпитан. До момента това не се е случило. Не сме разговаряли като адвокати на Коцев с Диан Иванов, но ако можех, бих го призовал", обясни юристът.



Преди седмици стана ясно, че съдът се е позовал и на казаното от строителния бизнесмен Траян Георгиев, който имал среща с Благомир Коцев във връзка с договор за строителство. По думите му след като му било обяснено, че документите му са изрядни, шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута".



"Срещата не е била само с кмета, присъствали са много на брой общински служители. Георгиев се е записал за приемния ден. Искал е да построи сграда с голяма площ, щенията му са отпреди 5-6 години, но никой не му е позволил. Излиза, че булевардът, където иска да се строи, трябва да бъде изместен за сметка на общината. Месец след проведената среща в кметството молба с ултимативен тон е поискано да бъде издаден ПУП, като е следвала заплаха към ДАНС и прокуратурата", разясни адвокатът.



Делото "Варненският кмет": Съдът остави в ареста Благомир Коцев



Според показания на началника на висшето училище "Никола Й. Вапцаров" във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов бизнесменът Ивайло Маринов е настоявал за подписване на нов договор за доставката на храна, въпреки че школото е имало действащ.



"Тези показания са от самото начало и нямат нищо общо с обвиненията срещу Коцев и общинските съветници", отбеляза Владимиров.



Арест и обвинения



► Коцев бе задържан в нощта на 8 юли, след сигнал за корупция, свързан с обществена поръчка.



► Прокуратурата повдигна обвинения за участие в организирана престъпна група, злоупотреба с власт, подкупи и пране на пари.



► Обвиненията включват и опит за изнудване на стойност 15% от договор за доставка на готови храни за училища и детски градини.



► Сред обвинените са и общински съветници, както и лица, близки до общинската власт.



► Част от ключовите свидетели са бившият заместник-кмет Диан Иванов и бизнесдамата Пламенка Димитова, чиито показания са определяни като спорни.



► Иванов първоначално твърди, че Коцев го е инструктирал да участва в изнудване, но по-късно оттегля част от твърденията си, заявявайки натиск от страна на Антикорупционната комисия.



Съдебен процес и задържане



► Софийският апелативен съд потвърди решение на по-долната инстанция да остави Коцев в ареста, като аргументира това с опасност да въздейства на разследването, оставайки кмет.



► Съдът отбеляза, че въпреки че няма риск от бягство, постът му може да повлияе на свидетели и документи.



► Адвокати и защита обаче обвиняват съда в предубеденост и използване на неприведени в производството доказателства.



► Съдебният състав, определен за разглеждане на жалбата на Благомир Коцев срещу определението на СГС, с което беше отказано изменение на мярката за неотклонение "задържане под стража", си направи отвод от делото.



► Впоследствие апелативният съдия Георги Ушев от новия състав, който трябваше да разгледа мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, също си направи отвод.



► На 23 септември Софийският апелативен съд отново остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев след близо 8-часово заседание. Той е обвинен за участие в престъпна група и за поискан подкуп. Решението на магистратите е окончателно. Съдът прецени, че няма опасност Коцев да се укрие, но ако е на свобода може да извърши друго престъпление и да попречи на разследването.



Реакции и протести



► Арестът предизвика протести в София, Варна и други градове, с искания за незабавното освобождаване на Коцев и осъждане на "политически репресии“.



► Групата Renew Europe в Европейския парламент изрази загриженост за нарастващи атаки срещу демократичните институции и призова за контрол над средствата от ЕС за България.