Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
"Това е изключително важно, тъй като част от жените вече имат доказателства за това, че тяхното заснемане е било разпространено в сайтове с порнографско съдържание, но има и такива, които не знаят дали заснетият поглед е станал обект на допълнително разпространение. Но в случая по-важно е, че в резултат на тези неправомерни, незаконосъобразни действия по заснемането на тези пациенти и нарушаване на тяхното право на лично пространство, на неприкосновеност, те са претърпели вреда, която се изразява в страх, унижение, от това, което им е било причинено във връзка с заснемането им в момент, в който те са били в изключително уязвима позиция", заяви още Костадинова пред bTV.
Припомняме, че пациенти бяха заснети по време на гинекологични прегледи в медицински медицински център в София. Сайтът, в който са качвани клиповете, не е блокиран и продължава да работи с всички налични видеа, сигнализираха зрители на bTV. Излиза обаче надпис, че хората в клиповете са актьори, а самите видеа са нагласени с цел забавление.
Тя каза, че е важно е да се подчертае към кого може да бъде предявена съответната претенция - на първо място като ответник може да бъде привлечено самото лечебно заведение, тъй като то носи отговорност за организацията за работата на лечебното заведение. Разбира се възможни са и варианти на страната на ответника да бъде привлечена съответно фирма, която е извършвала видеонаблюдението, ако се докаже, че е имало достъп до въпросните записи или лица, на които е възложена тази работа.
Основно отговорността е на лечебното заведение до толкова, до колкото съгласно действащото законодателство когато възлагаш работа другиму, ти отговаряш за неговите действия.
"Всяка една жена, която е била преглеждана, била е заснемана при извършването на този преглед, в резултат на това й е причинена вреда, би могла да претендира за неимуществени вреди във връзка с конкретното неправомерно действие", коментира адвокатът.
Комисията за защита на личните данни може да направи проверки, да наложи санкции, но няма да доведат до получаване на обезщетение, но пък резултатите от проверките и констатациите на комисията биха могли да бъдат използвани като писмени доказателства в гражданския процес.
Актуални теми
Varvarini
преди 1 мин.
Разрешено ли е от закона в България да се монтират камери в лекарски кабинети при това лекаря да участва във взимането на решение къде в кабинета да се постави камерата?
