Адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зимно часово време
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 07:54Коментари (4)129
©
Известния пловдивски адвокат Тодор Кръстев сподели лично мнение по отношение на смяната на часовото време на зимно и лятно. Ето какво написа той във фейсбук:

Не знам кой колектив от учени измисли в края на 70-те години на миналия век вселенската глупост със зимното и лятно часово време, но определено трябва да им се присъди титлата "топ идиоти на света". Доказа се през годините по безспорен начин, че вредите са с пъти повече от предполагаемите ползи, ако въобще ги има, но не, не и не, толерирането на безумието продължава. А от доказателства за безсмислието и направо вредата, която се нанася на икономиката и най-вече на здравето на хората, никой не се интересува. Не знам. А може би затова и продължава този неприятен експеримент.

Продължава да се говори за лятно и зимно часово време. Допуска се обаче непрекъснато една досадна грешка и то от медии - национални при това. Нека да бъде ясно - няма зимно часово време. Така нареченото зимно часово време, е астрономическото време, което е естествено, научно, почиващо на хилядолетни научни натрупвания и изчисления, тоест нормално.

Всичко друго, каквото е лятното часово време, е изнасилване и изкривяване на нормалността. Затова нека се знае, че няма лятно и зимно часово време. Има лятно - измислено и неестествено, и астрономическо - нормално и почиващо на научната логика.

Да те питат в анкетите, дали си за зимно часово време, което е астрономическо и нормално, или за лятно часово време, което е неестествено и служебно, е все едно в ресторант да те питат - от ментето ли да донесем или от оригинала.






Адвоката е неадекватен.. И едното и другото време са измислени от хората и не пречи всяка страна да си реши по кое време да остане, аз съм да остане лятното, тъй че е добре да има анкети!
Много точно написано! Тъпите кратуни в ЕС не могат, защото нямат капацитета да разберат, че нормалното време е астрономическото! Нищо случайно няма! Часовото време е едно,- астрономическото!
Питат ги за "зимно", защото за астрономическо явно хептен ще се замотат,Коо тва животно.
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Спират движението на камиони над 3,5 тона по моста над река Струма в Симитли
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
