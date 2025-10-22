Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Адвокат: Собствениците в "Елените" не носят никаква отговорност
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:21Коментари (0)49
© БНТ
Днес собственици на имоти във ваканционно селище "Елените" ще проведат общо събрание, на което ще обсъдят щетите от наводнението и действията, които ще предприемат след потопа.

Част от тях възразяват срещу намерението за събаряне на хотел "Негреско", за който беше установено, че е изграден върху коритото на река.

Собствениците на пострадалите при потопа домове вече изразиха и готовност да търсят съдебна отговорност от държавата и местната власт.

Какви са правните възможности пред хората, чиито домове бяха засегнати при бедствието?

"В България съществува Закон за щети, причинени на граждани съгласно който държавата и общината отговарят за вреди от незаконосъобразни действия на техни служители при осъществяване на административна дейност. Съществува възможност пострадалите лица да предявят искови претенции срещу виновната администрация", това каза пред БНТ Дичко Янев - адвокат към Бургаска адвокатска колегия.

По думите му колективен иск не е възможен, защото вредите са в различни размери. По отношение на хотела "Негреско" той заяви, че "добросъвестните купувачи не носят никаква вина, тъй като те са получили правото на собственост, което е удостоверено от нотариата, на официални документи".

"Те не носят никаква отговорност, тъй като са легитимни собственици, удостоверени по съответния законен път".

Янев заяви, че собствениците по закон имат право на обезщетение.

Още по темата: общо новини по темата: 103
21.10.2025 »
21.10.2025 »
19.10.2025 »
18.10.2025 »
15.10.2025 »
15.10.2025 »
предишна страница [ 1/18 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
България в еврозоната
Войната в Украйна
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: