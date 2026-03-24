Адвокат: Често жените, които се представят като клиенти на съответния лекар, са просто снимки на хубави жени, взети от интернет
"Тя е потърсила лекар, като същия го е открила вследствие на реклама във Facebook. Зрителите да не се доверяват прекалено много на реклами, които са в социалните медии. Често жените, които се представят като клиенти на съответния лекар, са просто снимки на хубави жени, взети от интернет", предупреди той.
Важността на предварителното проучване
Юристът посъветва да направим проучвания, преди да се доверим на лекар и да вземем такова важно решение.
"Повечето пъти в подобни ситуации се казва, че това е безопасно, че няма рискове. Това всъщност е инвазивна процедура, която винаги носи съответните рискове. Основният документ, който се изисква и от Закона за здравето при подобни процедури, е информираното съгласие. В него следва да се посочи какви са рисковете", обясни адвокат Костов пред Bulgaria ON AIR.
Относно конкретния случай адвокат Костов уточни, че се води дело за обезщетение.
"Правната форма, по която това се случва, е за непозволено увреждане, за това, че в нейната сфера са настъпили вреди. Ако бъде установено, че те са вследствие, че лекарят не е изпълнил добрите медицински практики, ще бъде осъден. Той е завел също иск", коментира още юристът.
Доказване на лекарска грешка и санкции
По думите му при подобни дела едно от основните доказателства, за да се установи лекарската грешка, е медицинска експертиза.
"Що се отнася до санкциите - това са административни санкции, които се налагат от МЗ", допълни юристът.
Според адвокат Костов България има добро законодателство по отношение на рекламите.
"Пациентите не приемат сериозността на това, което може да се случи. Трябва да сме критични и да проверяваме. След настъпване на вредите, често дамите са склонни да си търсят правата", отбеляза той.
