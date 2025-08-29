Новини
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни
Автор: Десислава Томева 20:39Коментари (0)21
© NOVA
Шокиращите 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни. Това означава, че дават или фалшиво положителен, или фалшиво отрицателен резултат. Това заяви в "Интервюто в Новините на NOVA“ адвокат Елица Буенова, позовавайки се на данни от проучване, което е направила сред областните дирекции на МВР. Проблемът се задълбочава от факта, че дори кръвните проби, които трябва да са арбитър, вече дават грешни резултати, а потърпевшите шофьори остават с месеци без книжки и с петно в полицейските регистри.

"След изпратени запитвания се установи, че 20% от тестовете са фалшиво положителни, което автоматично отговаря на 20% фалшиво отрицателни. Това прави 40% от тестовете невалидни“, обясни адвокат Буенова. Според нея, докато производителите на немските тестове дават допустима грешка от около 10%, огромната разлика у нас се дължи основно на неспазване на процедурите от страна на полицейските служители.

"За мен основната причина е, че не се спазва процедурата – срокове на годност, съхранение, начин на отваряне, липса на замърсяване. Не съм видяла и не съм чула полицай да прави този тест с ръкавици, а това е задължително според ръководството, за да се намали възможността от замърсяване на пробата“, категорична беше тя.

Последствията за шофьорите с фалшиво положителен полеви тест са незабавни и тежки – арест, личен обиск, обиск на дома и автомобила, отнемане на шофьорската книжка и временно прекратяване на регистрацията на превозното средство. Надеждата за бързо оневиняване чрез кръвна проба обаче също се оказва илюзорна.

"За съжаление, по последни данни дори кръвната проба не е гаранция. Последната нова лаборатория към МВР вече има и фалшиво положителни кръвни тестове, което е най-стресиращото в момента“, разкри адвокат Буенова.

Проблемът се усложнява и от факта, че в цяла България има само четири лаборатории, които обработват кръвните проби. В една от тях в момента има около 600 чакащи проби. Докато резултатът излезе, което може да отнеме месеци, шофьорът остава без книжка. Дори след като бъде оневинен, той остава в полицейските регистри и е обект на непрекъснати проверки.

Адвокат Буенова посъветва водачите, подложени на тест, да следят внимателно за срока на годност на теста, целостта на опаковката и дали полицаят спазва процедурата, включително носенето на ръкавици. Тя призова държавата да вземе спешни мерки и да въведе единна методика за работа на лабораториите, както и контрол върху дейността им.

