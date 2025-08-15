Новини
Адвокат: 10 години затвор за шофьор, причинил смърт, защото му е прилошало. Същото наказание е за пияните и дрогираните
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:44
© NOVA
Юристи в спор за новите наказания за шофьорите. Една и съща ли ще е санкцията за загинал при катастрофа и за счупена ръка? Темата коментира адвокат Елица Буенова.

"Възникнаха неприятно противоречие и спорове между юристи по темата с предвидените наказания. На 4 август казах, че при член 115 "умишлено убийство" се предвижда наказание с долна граница 10 години. Това е за умишлено убийство с оръжие. След новата промяна при непредпазливи ПТП-та също се предвижда долна граница наказание от 10 години. Това, което аз казах, беше, че при един загинал и при счупена ръка, законодателят при новите промени е предвидил едно и също наказание. Това беше оспорено от колеги, започна да се върти като "снежна топка" в интернет. Последва отворено писмо на известна организация, в което е записано, че говоря неистини и внушения", заяви пред NOVA адвокат Буенова.

Тя прочете новата разпоредбата. "Наказанието по буква Б, т.е. това, което е променено на предходната алинея, се налага и когато е настъпила смърт и телесна повреда на едно или повече лица. Това не е променено. То препраща към горната алинея, която е променена - алинея трета, която при в новия закон пише 10 години", коментира юристът.

Според нея едно и също наказание ще бъде налагано и за пияни, и за дрогирани зад волана, но и за онези, на които може и да им е прилошало. "Тези хора, ако причинят смърт или счупена ръка, ще лежат в затвора минимум 10 години, наравно с пияните и дрогираните", смята адвокатката.

