ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Адв. Людмил Рангелов: Има нещо символно в нападението с чук
Правосъдният министър допълни и че до скоро Илиев е бил под охрана заради получени заплахи, но поискал да я свалят. Под охрана е и друг магистрат, поискал сам защита.
Нападението най-вероятно е свързано с работата му, коментира и настоящия заместник градски прокурор на София – Ангел Кънев.
Темата коментираха Бойко Найденов, бивш директор на Националната следствена служба, Филип Гунев, бивш зам.-министър на вътрешните работи, и адвокат Людмил Рангелов.
"На първо място да пожелаем да оздравее Иво Илиев и на второ място – аз бих призовал да не отиваме в някакви крайности – да не говорим за посегателство срещу държавата. Ние дори не знаем дали той е нападнат в качеството на прокурор, може да има милион версии“, обяви Бойко Найденов.
По думите му трябва първо да де се изследват всички версии. Възможно е да е сгрешен човекът, към който е насочено нападението, допълни той.
И според адвокат Людмил Рангелов се прибързва с твърдението, че това е нападение срещу магистрат.
"Ако си припомни в случая с Виктория Маринова в 2018 г., когато реагираха европейски институции, Международният съюз на журналистите, българските журналисти и кой ли не, като на нападение срещу журналист. В последствие се оказа, че това изобщо не е така. Темата е удобна за спекулации, включително и медийни спекулации, там е журналист, да, журналистите са под специална закрила, тук е магистрат, също под специална закрила, но дали е нападнат в качеството му на магистрат или има някаква друга лична причина между нападателя или някой поръчител за това, е рано да се каже“, коментира адвокатът.
По думите на Филип Гунев най-далеч във версиите за престъплението е отишла Асоциацията на прокурорите, който го свърза с общото говорене срещу прокуратурата в България.
"Вероятно е свързано с работата на прокурора или с някаква лична. Може и да има някакви лични причини – взел огромна сума пари назаем, не ги е върнал или някакви такива други лични драми. Но при всички положения е нещо сериозно. По-вероятно е, имайки предвид какво работи, да е свързано с работата“, коментира Гунев пред bTV.
Според адвокат Людмил Рангелов има и нещо символно във факта, че нападението е с чук, което напомня за саморазправата между преди години между наркодилъри.
Бойко Найденов отбеляза, че е съгласен с част от позиция на Асоциацията на прокурорите, а именно, че няма никакво доверие в прокуратурата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: