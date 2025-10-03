ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Адв. Биляна Тончева: Сега е моментът, не се колебайте, вземете ги тези безвъзмездни пари – те са за вас
Процедура "Енергийна ефективност“ е насочена към фирмите, които желаят да инсталират фотоволтаици, батерии, да изградят отопление, вентилация, климатизация, изолация. Безвъзмездната помощ е 65%.
"Ако искате да получите всички пари, вашият проект трябва да е за 153 800 лева, за да получите 100 000“, поясни Биляна Тончева.
Процедура RESTORE 2, която е активна още 10 дни, е насочена към големи фотоволтаични паркове и осигурява 50% от финансирането за изграждане на батерии за съхранение на енергия над 10 мегавата. Средствата са до 50 милиона лева, а срокът за подаване на проектни предложения е до 19 ноември.
Третата процедура, отворена до 28 ноември, е насочена към големи предприятия с над 250 души персонал. Условието е инвестицията да бъде на територията на Маришкия басейн – в Сливен, Ямбол, Хасково, Димитровград, Раднево, Гълъбово, Нова Загора, Николаево или Стара Загора.
"Може да се построи нова сграда, може да се санира стара, може да се купят машини и оборудване, да се поставят фотоволтаици, което е задължително, за да се вземат максималния брой – 20 милиона лева. За да вземете 20 милиона, проектът трябва да е за 28 милиона лева“, обясни Биляна Тончева.
Процедура "Индустрия“ 4.0 осигурява машини и оборудване за предприятия и бизнеси с персонал от 10 до 249 човека.
"Всичко задължително трябва да бъде облечено в софтуер. Максималната безвъзмездна помощ е 850 000 лева, а проектът трябва да е на стойност 1,7 милиона лева“, поясни адвокат Тончева.
В следващите няколко месеца предстои отварянето на още три процедури. От следващия месец фирмите от Северна България ще могат да се възползват от проекти на стойност 1,5 милиона лева.
Отново следващия месец отваря и процедура "Инвестиции в земеделски стопанства“.
"Ще има пари за трактори, за поставяне на фотоволтаици, за саниране и за строителство. Възможните разходите са до 1 милион лева, а безвъзмездната помощ е 50%“, допълни адвокат Тончева.
Последната процедура отваря в началото на 2026 г. Тя е насочена към земеделските преработватели.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тротинетка блъсна 13-годишно дете в ж.к. "Еленово" в Благоевград
11:36 / 01.10.2025
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
От днес таксите за земеделски земи се покачват, някои от тях 13 пъти
14:49 / 01.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: