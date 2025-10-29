Новини
Адв. Андрей Дамянов за д-р Станимир Хасърджиев: Ако е отмъщение, то не е от мен
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:06Коментари (0)155
© bTV
"В интерес на истината го чух това в ефир и бях безкрайно изненадан, защото към мен няма подадени сигнали и към настоящия момент. Срещу мен няма заведени граждански дела, нито наказателни такива. Нямам идея за какво става дума". Така адв. Андрей Дамянов отговори за арестувания д-р Станимир Хасърджиев, който хвърли вината върху адвоката за проблемите си с правосъдието и добави:

"Преди 3 г. като член на УС на Националната пациентска организация видяхме, че има недобре обосновани разходи в дейността на организация - поискахме обяснение от д-р Хасърджиев - не получихме такова. Подадохме сигнал до Икономическа полиция. Подадохме си оставките, след това не знам какво се е случвало", заяви адв. Дамянов.

Припомняме, че в момента тече производството срещу дългогодишния председател на пациентска организация - д-р Станимир Хасърджиев. Той и още трима - актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бивш френски легионер са в ареста с обвинения за принуда спрямо млад мъж, който твърди, че е връзван и държан против волята му. Според обвинението също така е принуждаван и да употребява наркотици.

За проблемите си с правосъдието д-р Хасърджиев вчера хвърли вината върху адвокат Андрей Дамянов, бивш член на Управителния съвет на Националната пациентска организация, бивш член и на Надзорния съвет на НЗОК. 

Причина за тогавшния сигнал Дамянов обясни, че Хасърджиев не е дал смислено обяснение, не са били представени документи, които да доказват материална обоснованост на тези разходи. "Конфликт между мен и него не е възникнал. Конфликът беше между контролния съвет и д-р Хасърждиев в качеството му на изпълнителен директор". 

"В интерес на истината нямам спомен за сумата, след като сме подали сигнал, значи не е била малка. Давал съм 2 пъти обяснения по случая, беше представена счетоводна документация, фактури. Не ми е известно заключението по това производство", добави още адвокатът пред bTV. 

Той заяви, че не знае за личните проблеми на д-р Хасърджиев - "Далеч съм от проблемите на НПО в момента". 

"Ако е отмъщение, то не е от мен. Модел, рейнджър - дори не ги познавам. Нямам обяснение", заяви още адв. Андрей Дамянов.

