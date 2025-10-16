ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Адм. Емил Ефтимов: Най-много ресурс за модернизация в Българската армия се влага във ВВС
Заедно с президента на Република България и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев и командира на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев те отдадоха почит и поднесоха венци пред Паметника на летеца в София. Честването продължи с тържествена церемония в Централния военен клуб в столицата, по време на която със заповеди на министъра на отбраната, началника на отбраната и командира на ВВС бяха отличени за проявен висок професионализъм при изпълнението на задачите.
"Днес имате основание да заявите, че успявате да запазите Военновъздушните сили активни, ефективни и полезни, да съхраните опита и да го предадете към следващите поколения, да запазите традициите и да създадете условия за успешно усвояване и експлоатация на новата техника. Нашият фокус е към ускоряване на модернизацията и преминаване към новите системи, свързаните с тях изисквания, организационно-щатни промени и участието ни в интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в обръщението си към военнослужещите по време на церемонията.
Той благодари на командването и личния състав на отделните родове войски от състава на ВВС за старанието и отговорността в изпълнението на многобройните задачи по трите мисии на въоръжените сили.
Началникът на отбраната определи перспективите пред ВВС като добри и обнадеждаващи.
"В авиацията вече се създават условия за усвояването на новия самолет. Ще бъде необходимо време, повече усилия и дори промяна в мисленето, за да се извлече максимумът от новата платформа“, отбеляза адмирал Ефтимов.
Той припомни, че пристигат още самолети F-16 Block 70. Освен това Трета авиобаза се модернизира с ускорени темпове и продължава подготовката на пилотите и инженерно-техническия състав. Той подчерта, че усвояването на пълните възможности на самолетите F-16 е в интерес не само на ВВС, но и на другите видове въоръжени сили.
Адмирал Ефтимов посочи, че най-много ресурс за модернизация в Българската армия се влага във ВВС. Наред със самолетите F-16 и сключения договор за зенитно-ракетен комплекс се работи и за придобиването на трикоординатни радари и още зенитно-ракетни комплекси, дронове, системи за борба с дронове и други проекти. Същевременно остава и задачата наличната техника не само да бъде поддържана, но и да се търсят нови начини за нейното запазване и използване.
"Проучвайте и следете новите технологии, изучавайте техните влияния върху наличните ни системи, предлагайте решения, бъдете активни и търсете нови способи и методи за използване на позитивите на наличната техника. Вярвам във вас“, обърна се началникът на отбраната към мъжете и жените в синя униформа.
"Историята на бойната авиация е написана с кураж, с чест и с кръвта на поколения летци и воини, които доказаха, че небето е не само място за полети, но и арена на духа, на свободата и на воинското достойнство“, каза командирът на Военновъздушните сили в приветствието си за празника.
Той заяви, че личният състав от формированията на ВВС продължава с висок професионализъм да поддържа наличната авиационна и зенитно-ракетна техника, системите за радиотехническо, навигационно и комуникационно осигуряване и логистична техника за надеждното осигуряване на системата за контрол и охрана на въздушното пространство.
Генерал-майор Русев подчерта съществения принос на екипажите в изпълнението на много специални задачи в помощ на населението, който укрепва силната спойка между общество и армия.
Честването на празника продължи с концертна програма на Представителния духов оркестър на ВВС, изпълнена от млади музикални изпълнители.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: