Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
Автор: Лора Димитрова 10:24Коментари (0)74
©
"Само чрез баланс между иновации и оперативна съвместимост ще можем да посрещнем предизвикателствата на съвременната среда за сигурност“. Това заяви адмирал Емил Ефтимов по време на годишната конференция на Военния комитет на НАТО, която тази година се проведе на 26 и 27 септември в Рига, Латвия.

Сред основните теми на форума бяха предизвикателствата, произтичащи от действията на Русия, както и последващите стъпки след тазгодишната Среща на върха на НАТО в Хага. "В условията на нарастващи предизвикателства за сигурността, произтичащи основно от действията на Русия, трябва да поддържаме високо ниво на готовност и да гарантираме ефективното изпълнение на регионалните планове, особено на Източния фланг“, отбеляза адмирал Ефтимов по време на дискусиите, свързани с прилагането на групата от планове на Алианса, с акцент върху всестранното осигуряване и дейностите по усилената военна бдителност в региона.

Специално внимание бе отделено на изпълнението на Целите за способности 2025 в контекста на отбранителното планиране на НАТО, рисковете от бързата адаптация на отбранителната индустрия и предизвикателствата при внедряването на нови технологии. "Изпълнението на новия пакет Цели за способности 2025 е от ключово значение за изпълнимостта на отбранителните планове.

Той отправя предизвикателства и към отбранителната индустрия за повишаването на нейните способности за удовлетворяване потребностите на силите", посочи началникът на отбраната. Той бе категоричен, че трябва да бъдем много внимателни, когато инвестираме, особено в областта на дронове и анти-дрон системи, тъй като те осигуряват технологично предимство, но само за определен период от време - до намирането на начини за противодействие. “Стремежът да инвестираме в способности на изпреварващо технологично ниво налага в рамките на Алианса да тестваме заедно, да експериментираме и да се възползваме от споделени технологии с отворена архитектура, способни на бърза адаптация и последващо развитие", отбеляза адмирал Ефтимов.

По време на конференцията бяха обсъдени и предложения по изготвянето на Политически указания 2027, както и насоки за актуализирането на Военната стратегия на НАТО при предстоящия й преглед.

В рамките на форума адмирал Ефтимов проведе разговори с редица свои колеги,

както и двустранна среща с върховния главнокомандващ по трансформацията на

НАТО адмирал Пиер Вандие, по време на която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес.

Предложението за премахване на "Синя зона" е глупаво и анархично, каза кметът на Благоевград 
Проф. Пимпирев: Климатичните промени ще ни превърнат в полупустиня
Повече катастрофи и повече загинали в Благоевградско от началото на годината
Започват засилени проверки в Гоце Делчев заради десетки сигнали за шум
Диана Дамянова за поведението на държавния глава: Радев напуска напълно лексиката и поведението на президент
Четиридневна работна седмица в България – защо не?
Желязков от САЩ: Meta има инвестиционни намерения към България
