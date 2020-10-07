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|Àáñîëþòåí ðåêîðä ïî çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ, Ñîôèÿ è Ïëîâäèâ ñ íàé-ìíîãî
PCR-òåñòîâåòå, íàïðàâåíè çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå, ñà 5 431, îáùèÿò áðîé íàïðàâåíè òåñòîâå e 552 220.
Çà öåëèÿ ïåðèîä íà ðàçïðîñòðàíåíèå íà çàðàçàòà ó íàñ - îáùî çàðàçåíèòå ñà 22 306, àêòèâíèòå ñëó÷àè â ìîìåíòà ñà 6 134.
971 äóøè ñà õîñïèòàëèçèðàíè, 57 ñà â èíòåíçèâío îòäåëåíèå.
Äàííèòå îò åäèííèÿ èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë ñî÷àò, ÷å îáùèÿò áðîé íà èçëåêóâàíèòå å 15 310, a çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå - 131.
862 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ. 8 äóøè ñà ïî÷èíàëè îò ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.
Íàé-ìíîãî ñà ðåãèñòðèðàíèòå ñëó÷àè â Ñîôèÿ-ãðàä - 135, ñëåäâàí îò Ïëîâäèâ - 40, Áóðãàñ - 38, Ñòàðà Çàãîðà - 27, Áëàãîåâãðàä -25. Åäèíñòâåíî â îáëàñò Âèäèí íÿìà ðåãèñòðèðàí ñëó÷àé.
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