Андрей Гюров вчера. По време на разговора АЗПБ представи пакет от конкретни предложения за овладяване на цените на храните и стабилизиране на сектора. Представителите на АЗПБ бяха категорични, че основният ценови натиск върху потребителите не идва от фермерите, които работят при рекордно високи производствени разходи и минимални маржове, а се формира по веригата на доставки.
Основен фокус: Национална кампания "Изберете българското“
За АЗПБ защитата на родното производство минава през информирания избор на потребителя и ясната разпознаваемост на българските стоки. Асоциацията настоява за незабавно стартиране на национална информационна кампания "Изберете българското“ в партньорство с бранша. Целта е да се въведе прецизна дефиниция за "български продукт“ с точни критерии за произход и вложени суровини. Потребителите трябва да имат категорична визуална гаранция, когато даден продукт е произведен на 100% от българска суровина. Паралелно с това се предлага развитие на късите вериги на доставки и въвеждане на реален приоритет за местните производители в училищните схеми за хранене.
Намалена ставка на ДДС за български и биохрани
Като мярка с най-бърз ефект върху крайните цени, АЗПБ предлага въвеждането на диференцирани ставки на ДДС за период от 36 месеца. Предложението включва ставка до 9% ДДС за храни за човешка консумация, произведени в България с доказана българска основна съставка, и до 5% ДДС за биосертифицирани фермерски храни. Тази стъпка ще облекчи директно потребителската кошница и ще стимулира потреблението на качествени родни продукти.
Пазарна прозрачност и защита срещу нелоялни практики
Асоциацията настоява за механизъм за ежемесечен мониторинг на ценовите равнища и маржовете по цялата агрохранителна верига, за да се елиминира информационната асиметрия. Предлага се въвеждане на регулаторен модел по френския пример (EGalim), който да гарантира, че фермерите няма да бъдат принуждавани да продават под себестойност. Пакетът мерки включва още засилен контрол върху "сивия сектор“, пълна забрана на имитиращите продукти с растителни мазнини в млечния и месния сектор, както и стриктни "огледални клаузи“ – вносът от трети страни да отговаря на същите високи стандарти, на които се подчиняват българските производители.
Намаляване на административната тежест и енергийни компенсации
За да се запази производственият капацитет на страната, АЗПБ изисква земеделският сектор да бъде включен в компенсациите за електроенергия и природен газ наравно с индустрията.
Предлага се създаване на кредитни линии с държавна гаранция за мостово финансиране на инвестиции, както и ускорено екологично съгласуване чрез "зелен коридор“ за проекти, свързани с напояване и модернизация. Важен акцент е поставен и върху облекчаването на административния натиск чрез прилагане на принципа "Едно стопанство – една проверка“.
"Българският земеделски производител не иска изключения, а равнопоставеност. Проблемът с високите цени не може да бъде решен чрез натиск върху първичното производство, а чрез повече прозрачност, справедливи правила по веригата, ограничаване на нелоялните практики, защита на потребителя и защита на българското производство от нелоялна конкуренция. Настояваме за пакет от спешни и работещи мерки, които едновременно да защитят потребителя и да гарантират устойчивостта на българските производители на храни. Само така може да се постигне реален ефект върху цените, без да се подкопава производственият капацитет на страната. Убедени сме, че именно с такава комбинация от незабавни, икономически и стратегически мерки България може да отговори адекватно на общественото очакване за овладяване на ценовия натиск и за гарантиране на достъпна, качествена и конкурентоспособна българска храна,“ заяви председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.
