Държавата подготвя програма за подпомагане на хора с ниски доходи заради поскъпването на горивата, като тя ще се задейства, ако цените на бензина или дизела достигнат поне 1.60 евро за литър в три поредни дни, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП).Предвижда се месечна компенсация от 20 евро за хора с доходи до определен праг, които притежават или изплащат автомобил, като помощта ще се изплаща автоматично за част от тях, а останалите ще трябва да подадат заявление. Очаква се мярката да обхване около 1.38 млн. души, като плащанията ще се извършват по банков път или чрез пощите след изпълнение на условията.Чрез Програмата държавата ще осигури месечна компенсация от 20 евро за физически лица с ниски доходи, които са собственици или съсобственици на моторно превозно средство (МПС), или изплащат автомобил с договор за лизинг. Средствата ще се предоставят през месеца, следващ месеца, през който е изпълнено условието за активиране на мярката, в сроковете на изплащане на социалните помощи.Право на компенсацията ще имат хората, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е бил по-малък или равен на 652,41 евро. Сумата е равна на двукратния размер на линията на бедност за миналата година. Тъй като кампанията за подаване на годишни данъчни декларации е в ход, в случай че няма информация за доходите на човека за 2025 г., ще се вземат предвид тези от 2024 г. и линията на бедност за същата година. В този случай доходният критерий за достъп до подпомагане по Програмата ще е 537,88 евро.Гражданите, които отговарят на условията на Програмата, и на които АСП е изплащала помощи през януари и февруари 2026 г., няма нужда да подават заявление-декларация за получаване на компенсация. Средствата за тях ще бъдат предоставени служебно от съответната дирекция "Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.Останалите кандидати за компенсации е необходимо да подадат заявление-декларация по образец в ДСП по настоящ адрес. Формулярът е публикуван в рубриката "Социално подпомагане“, подрубрика "Социални помощи“.Заявленията могат да се подават лично в дирекция "Социално подпомагане“; чрез лицензиран пощенски оператор или посредством електронна административна услуга след регистрация с квалифициран електронен подпис, ПИК на НОИ или на НАП в Портала за електронни услуги на Министерството на електронното управление.