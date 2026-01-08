Отпуснатите до 31.12.2025 г. социални плащания са превалутирани съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, като закръгляването е извършено в полза на гражданите, съобщават от Агенцията за социално подпомагане, цитирани отОт гражданите не се изисква предприемането на каквито и да е действия, за да получат помощите си в евро. Само при промяна в банковата сметка или при желание за промяна в начина на изплащане на помощта следва да бъде подадено заявление в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес.евро след 15.01.2026 г.Въз основа на Постановление на Министерския съвет № 175 от 3 септември 2025 г., с което е определен размер на линията на бедност за 2026 г. от 390,63 евро, са актуализирани и размерите на социалните помощи.Новите, актуализирани размери на помощите ще се прилагат за месец януари 2026 г. и ще бъдат изплащани през месец февруари 2026 г.Основата за подпомагане, на чиято база се определя правото на месечна социална помощ и на целевата помощ за отопление, е в размер на 30% от линията на бедност, т.е. 117,19 евро.Доходният критерий за отпускане на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище е 390,63 евро общ доход на семейството.Максималният размер на еднократната помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности е до 1171,89 евро, а на еднократната целева помощ за издаване на лична карта е до 117,19 евро.Размерът на месечната целева помощ за покриване на първоначалните потребности на младежи, напускащи резидентна грижа, е 390,63 евро.Размерът на денталната помощ за ветераните от войните е до 204,52 евро, а на еднократната при смърт на ветеран от войните е 255,65 евро.Размерите на семейните помощи за деца нямат промяна и също са превалутирани в евро., като вторият транш от нея в размер на 76,70 евро ще бъде изплатен през месец март 2026 г.При преценка наи на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8 от ЗСПД, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията следва да е до 439,71 евро.При преценка на, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от ЗСПД, средномесечният доход за предходните 12 месеца, предхождащи месеца на подаване на заявлението-декларацията следва да е до 388,58 евро за отпускане на пълния размер на помощта и от 388,59 евро до 439,71 евро за отпускане на 80% от пълния размер на помощта., които желаят да получават семейните помощи по банков път, е необходимо да представят документ, издаден от банката, съдържащ информация за личната им платежна сметка, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN). За малолетните майки се предоставя банкова сметка на законния им представител, на когото е издадена и заповедта. При липса на банкова сметка може да бъде посочен пощенски клон.– при степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто – 27,34 евро;– от 71 до 90 на сто – 58,59 евро;– над 90 на сто – 97,66 евро;– над 90 на сто с определена чужда помощ – от 117,19 евро до 222,66 евро, в зависимост от вида на получаваната пенсия.– помощ за закупуване на лично моторно превозно средство – до 1562,52 евро, помощ за приспособяване на жилище – до 781,26 евро, помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – до 312,50 евро, както и помощ за покриване на разходите за един придружител – до 312,50 евро.С Постановление на Министерския съвет № 243 от 13 ноември 2025 г., в сила от 01.01.2026 г., е определен размерът на минималната работна заплата за страната – 1 213 лв. (620,20 евро), като часовата ставка за положен труд по механизма "Лична помощ“ е 10,23 лв. (5,24 евро).получават месечно възнаграждение за отглеждането на настанени при тях деца, съобразно регламентираното в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД).Преди настаняването на всяко дете се сключва договор, който урежда задълженията на страните, размера на възнаграждението и условията за прекратяване.– За едно дете: 150% от минималната работна заплата, в размер на 930,30 евро;– За две деца: 160% от минималната работна заплата, в размер на 992,32 евро;– За три или повече деца: 170% от минималната работна заплата, в размер на 1054,34 евро.се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на административна заповед или съдебно решение за настаняване. Средствата се предоставят от общината или дирекция "Социално подпомагане", с която приемното семейство е сключило договор по чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето. Средствата са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето в размер:– до 3 години - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер на 429,69 евро;– от 3 до 14 години - линията на бедност за съответната година, в размер на 390, 63 евро;– от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер на 429,69 евро.установени от компетентните здравни органи към месечните средства се изплаща добавка в размер 30 на сто от линията на бедност за съответната година, независимо от дохода на семейството, в размер на 117,19 евро.за отглеждане при близки и роднини и в приемни семейства може да се предоставя еднократна помощ до шест пъти в годината.Еднократна помощ е различна от месечната и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето. Общият размер на еднократната помощ за годината е до 2-кратния размер на линията на бедност за съответната година, която е до 781,26 евро., дирекция "Социално подпомагане" може да отпуска месечни помощи, ако средният месечен доход на всеки от съпрузите или на родителя/родителите, живеещи заедно, на ненавършилите пълнолетие деца, както и на навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, е по-нисък от размера на линията на бедност за съответната година, която за календарната 2026 г. е в размер на 390, 63 евро.– до 3 години – до 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер до 429,69 евро;– от 3 до 14 години - до размера на линията на бедност за съответната година, в размер до 390,63 евро;– от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - до 1,1-кратния размер на линията на бедност за съответната година, в размер до 429,69 евро.Подробна и актуална информация за всички видове помощи в евро е публикувана на официалната интернет страница на Агенцията за социално подпомагане в съответните тематични рубрики.