ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|АПС поискаха изслушване в пленарна зала за санкциите срещу "Лукойл"
Севим Али подчерта, че рафинерията в Бургас е част от стратегическата енергийна инфраструктура на България и че е важно гражданите да бъдат уверени, че пазарът на горива ще остане стабилен и обезпечен, въпреки международните събития.
От АПС коментираха и темата с Бюджет 2026. От парламентарната група изразиха притеснение, че може да се стигне до увеличение на здравноосигурителната вноска, ако бъдат приети исканията на медицинските специалисти за по-високи възнаграждения.
"Мислим, че тази година бюджетната процедура ще закъснее и няма да се изпълни в определените от законодателството срокове", каза от своя страна Хасан Адемов от АПС.
Той напомни, че по Закона за публичните финанси проектите за държавния бюджет, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и бюджета на Държавното обществено осигуряване трябва да бъдат внесени до 31 октомври.
"Срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври, а в Народното събрание законопроектът трябва да бъде внесен до 15 октомври. Не разполагаме с никаква информация как ще изглежда макрорамката на бюджета, което обикновено се знае в хода на бюджетната процедура“, отбеляза още Адемов и допълни, че обикновено още в хода на бюджетната подготовка има предварителна яснота за основните параметри.
"В Кодекса на труда е отбелязано, че до 1 септември на предходната година Министерският съвет трябва да определи с постановление размера на минималната работна заплата за следващата година“, добави народният представител.
"Предвижда се да не се увеличи здравната вноска, но ако бъдат изпълнени исканията на медиците, не ни е ясно откъде ще дойдат парите“, каза Адемов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: