Илияна Йотова за служебен премиер.
Според партията на Ахмед Доган Андрей Гюров е подходящ за този пост, предаде репортер на ФОКУС.
Садъков изтъкна, че по време на разговорите с държавния глава са повдигнали теми - важни за страната.
“Да бъдем последователни – ценовият шок. Ситуацията в страната, която се получава. Цените на електроенергията. Това са теми, които са много горещи, важни и ние имаме своята позиция. Поставихме ги и днес тук, ще ги поставим към кабинета в оставка още от днес или утре и ще търсим бързи решения, защото обществото не може да чака“.
От АПС коментираха и случая "Петрохан“. По техни думи е необходима бърза реакция на институциите в държавата по този въпрос.
“Обществените очаквания и нагласи са нещата да се случват по-бързо – това е крещящ случай. И призоваваме институциите, които са пряко отговорни по тази тема и по този въпрос, имайки предвид възможността да вземат нещата в свои ръце и много бързо да дадат отговори пред обществото. Включително очакваме и премиерът, и вътрешният министър да използват правото си да застанат пред парламента на трибуната и да обяснят какво се случва“.
