При очертаващи се парламентарни избори в края на месец април Народното събрание трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет. Публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани съгласно определения ред в Закона за публичните финанси. Това заяви Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи", предаде репортер на"Инициативата трябва да дойде от Министерския съвет. Съгласно Закона за публичните финанси те могат да внасят такива проекти", обясни депутатът.Адемов уточни, че удължителното действие на бюджет 2025 г. е в рамките на три месеца."До края на месец март изтича срокът, в който Народното събрание прие да бъде удължен бюджетът за 2025 г.", каза още той."Не смятам, че такова решение може да бъде отложено, защото от това зависи функционирането на държавата като цяло. Убеден съм, че ще се намери достатъчно солидно мнозинство, което да подкрепи такъв тип решение", заключи народният представител.