ЗАРЕЖДАНЕ...
АПС: Предстои да вземем решение какво да направим с третия мандат
© ФОКУС
"Имайки предвид спецификата на третия мандат, предстои с парламентарната група и структурите да обсъдим и да вземем правилното решение за това, което предстои", каза депутатът.
Садъков обясни, че парламентарната им група ще приеме мандата и ще обсъдят.
Още по темата
/
Проф. Константинов определи използването на сканиращи устройства като нереалистично: Въвеждането на новата технология отнема 5-10 г.
11:00
Борислав Цеков: Идеята, че пак в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна идея
09:16
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
14.01
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, докато оказват влияние над управляващите. Това е правилният подход
14.01
Още от категорията
/
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
12:28
Румен Радев: Не може да има силна и достойна България, ако не завещаем на идните поколения подвига, саможертвата и вярата на нашите предци в бъдещето
14.01
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме
14.01
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
14.01
Теменужка Петкова: Оттук нататък предстои единствено и само да черпим ползите от това, че България е в еврозоната
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.