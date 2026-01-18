Предложението за ограничаване на гласуването в държави извън ЕС до максимум 20 избирателни секции представлява груба форма на дискриминация, която противоречи на Конституцията на Република България, на принципа на равнопоставеност на гражданите и на самата логика на демократичния изборен процес. Това заявиха в своя позиция от "Алианса за права и свободи" (АПС).Особено тревожно и политически непонятно е, че това ограничително и по своята същност националистическо предложение, внесено от ПП "Възраждане“, получава подкрепа от представители на ГЕРБ, БСП и ИТН – политически сили, чието управление и действия предизвикаха масовите граждански протести и доведоха страната до поредните извънредни парламентарни избори.С тази си позиция те демонстрират за пореден път пренебрежение към свободния глас на демократичното гражданско общество, значителна част от което днес живее и работи извън пределите на България – във Великобритания, САЩ, Канада, Турция, Швейцария, държави от Азия, Австралия и по целия свят.Същевременно демонстрират пренебрежение и към факта на задълбочаващата се международна изолация на България, породена преди всичко именно от трайното отсъствие на върховенството на правото, от системното неспазване на демократичните стандарти и от практиката на конюнктурно и репресивно законотворчество у нас.Българските граждани зад граница плащат данъци и осигуровки в България, изпращат средства на своите семейства; подпомагат икономиката, образованието и социалните системи; съхраняват българската идентичност, култура и език. Техният глас не е по-малко значим и не е по-малко легитимен.Ограничаването на възможността за гласуване в държави извън ЕС чрез изкуствено занижаване на броя на изборните секции, несъразмерно на броя на имащите право на глас български граждани в съответната държава извън ЕС, не решава нито един реален проблем на изборния процес. То не повишава честността на изборите, а единствено намалява избирателната активност, създава неравнопоставеност между гражданите, обслужва теснопартийни и националистически политически сметки."Алианс за права и свободи“ категорично заявява, че правото на глас не зависи от географията, а от гражданството. Правата, отговорността и приноса на всеки гражданин не свършва на границата на държавата, нито на външната граница на Европейския съюз.Призоваваме партиите в 51-ото Народно събрание и техните представители в Комисията по правни въпроси:• да отхвърлят всякакви опити за ограничаване на избирателните права на българските граждани в чужбина,• да гарантират равнопоставен и свободен достъп до гласуване за всички български граждани, независимо от това от коя точка на света могат да го осъществят,• да прекратят практиката изборните правила да се променят под натиска на политическа конюнктура и страх от свободния вот на всеки български гражданин с избирателни права.Свободният вот е основата на демокрацията.Който го ограничава, подкопава самата държава.