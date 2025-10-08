АПИ, защо причинявате това на шофьорите по АМ "Тракия"?!

© Фокус Поредната брутална тапа на АМ "Тракия" в посока Пловдив. За това сигнализират гневни читатели на "Фокус".



Към този час задръстването е километрично, а от снимката видимо става ясно, че движението в посока Пловдив е само в една лента, докато това в посока София - в цели две!



Ясно е, че в този часови диапазон трафикът е по-натоварен към Пловдив, тогава защо от АПИ не обръщат движението и не освобождават колите да се движат в 2 колони от по-натоварената страна?!



Докога ще продължава този абсурд?



Преди два дни от "Фокус" отправихме въпрос към АПИ: "Защо движението по АМ "Тракия" не се обръща спрямо натовареността на трафика?", но все още нямаме отговор.



Шофирайте внимателно!