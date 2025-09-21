ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ взима мерки за очаквания интензивен трафик по АМ "Хемус" утре
Припомняме, че от 15 септември, започна превантивен ремонт на 8,3 км от АМ "Хемус“ в платното за София, в участъка от село Яна до входа на столицата. Отсечката е в недобро състояние и през пролетта и лятото на трасето бяха извършвани геодезически заснемания, необходими за изработването на технологичния проект за ремонт. Той предвижда цялостна подмяна на настилката и полагане на геомрежа за подсилването ѝ, ще се подобри и отводняването. След ремонта отсечката ще е с нови ограничителни системи, маркировка и знаци.
Предвиденият срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври. Строително-монтажните дейности ще се извършват по договора за поддържане на АМ "Хемус“ от дружеството "Автомагистрали“ ЕАД.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Необходимо е шофьорите да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
