ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ съобщава за заледени участъци и силен вятър в няколко области от страната
©
Вятър духа в областите Видин, Добрич, Пазарджик, Русе, Сливен, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.
Температурите са в интервала от -9° С до +5°С. Времето над страната е предимно ясно.
Ограничена видимост поради мъгла:
- До 50 м в област Враца
Шофирайте отговорно!
Още по темата
/
Проф. Георги Рачев: Ако ще ходите на новогодишен концерт на площада, се облечете добре! Температурите ще са минусови!
08:05
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
28.12
Още от категорията
/
Бившият директор на 138-о училище: Камерите в тоалетната са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
10:37
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или пакистански акцент, които твърдят, че са от поддръжката на банка
29.12
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
"Хоспитализирани", но в игрални зали: След сигнал на НАП, НЗОК проверява за непълни или неосъществени хоспитализации
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.