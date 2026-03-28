ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ с важна информация за шофьорите за следващите дни
©
В момента пет снегопочистващи машини обработват трасето на пътя през прохода "Петрохан“. Движението през него, както и по останалите старопланински проходи, се осъществява нормално. Пътните настилки са почистени и опесъчени, като обработването им ще продължи за осигуряване на безопасно движение.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.
/
27.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.