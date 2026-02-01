ЗАРЕЖДАНЕ...
АПИ с предупреждение за поледици по пътищата и намалена видимост в някои райони
Температурите са в интервала от -5°С до +7°С. Времето над страната е облачно, а слаб вятър духа в почти цялата страна.
Към момента пътищата са обработени проходими при зимни условия.
От АПИ апелират водачите на моторни превозни средства за особено внимание поради намалена видимост в районите на:
- До 50 м по АМ "Хемус“ от км 34 до км 45; АМ "Тракия“ от км 50 до км 55.
- До 100 м в района на прохода "Петрохан“.
